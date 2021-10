A Bejrút közeli Zahraniban szombaton állt le a hőerőmű, néhány órával azután, hogy az ország északi részén lévő Deír Ammar-i erőművet is le kellett kapcsolni pénteken az üzemanyaghiány miatt. A tisztségviselő hozzátette, hogy az állami áramszolgáltató társaság megpróbálkozik azzal, hogy átmenetileg a hadsereg fűtőolaj-tartalékait használhassa az erőművek működtetésére, de ez aligha fog hamar megtörténni. Sok libanoni hagyatkozik folyamatosan a saját kézben lévő áramfejlesztőkre, amelyek dízelolajjal működnek, de most az is hiánycikk - idézi az MTI hírét a 444.hu.

A közel-keleti országot megbénította a gazdasági válság, amely az importból származó üzemanyag-ellátás elapadásával tovább mélyült. A libanoni valuta 2019 óta 90 százalékot vesztett az értékéből.

A libanoni látogatáson tartózkodó Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter pénteken ígért további támogatást és olajszállítmányokat a válsággal küzdő Libanonnak. Az ígéret szerint a szállítmányokat a Hezbollah oszthatja majd szét. A Hezbollah vezetője augusztusban számolt be arról: Irán az amerikai szankciók ellenére kész segíteni a gazdasági válság sújtotta Libanonnak.

A büntető intézkedések értelmében Irán nem exportálhat olajat. Washington azzal fenyegetett, hogy az iráni olaj felvásárlóit is szankciókkal sújtja. Az Egyesült Államok terrorszervezetként tartja nyilván a Hezbollahot, amelyre korábban szankciókat vetett ki.