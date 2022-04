Sorra állnak ki Ukrajna mellett és küldenek fegyvereket a szomszédos országok, hogy védekezni tudjanak az ukránok az orosz agresszióval szemben. Most Eduard Heger szlovák miniszterelnök jelentette be, hogy miután Ukrajna nyugati segítséget kért, Szlovákia átadta azt az Sz-300-as légvédelmi rendszerét, amilyet az ukrán hadseregben is évek óta használnak, így könnyen beüzemelhetik.

A NATO-tag Szlovákia cserébe amerikai Patriot védelmi rendszereket kap, így a saját védelme is biztosított. Az S-300-as légvédelmi eszközöket Csehszlovákia 1993-as felbomlása után örökölte meg Szlovákia - írta a Reuters.

Heger Twitter-üzenetben megerősítette, hogy átadták a légvédelmi rendszert, továbbá azt írta: "kötelességünk segíteni és nem nézhetjük tétlenül, ahogy emberek halnak meg Oroszország agressziója miatt". A adományozás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Szlovákia részese lenne az ukrajnai fegyveres konfliktusnak - tette hozzá a kormányfő Facebook-bejegyzésében.

Eduard Heger szlovák kormányfő is tagja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep Borrel, az EU külpolitikai főképviselője által vezetett uniós küldöttségnek, akik pénteken vonattal Kijevbe érkeztek tárgyalni Volodomir Zelenszkij ukrán elnökkel, egyebek mellett a civilek segítéséről és gabonaszállítmányok biztosításáról.

