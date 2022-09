Senki sem tudja pontosan, mennyit érhetett az elhunyt angol királynő vagyona: 370 millió fontra becsülte az összeget a Sunday Times, míg a Forbes 500 millió dollárra tette. Így 170-230 milliárd forintnyi összegről lehet tehát szó, amelynek pontos mértéke egyrészt azért határozható meg nehezen, mert nincs hivatalos és nyilvánosan elérhető adatbázis a tulajdonról, másrészt mert egy része formálisan nem a királynőé, hanem a királyi családé.

Nyilvánosan elérhető adatok alapján ugyanakkor van néhány olyan vagyontárgy, mely egyértelműen II. Erzsébethez köthető - írta az Infostart a CNBC nyomán.

A skóciai Balmoral kastély, ahol a királynő utolsó nyarát és napjait töltötte, és az Angliában található Sandringham House – amely 20 ezer hektáros birtokon fekszik – volt a két, személyes tulajdonában lévő királyi magánrezidenciája. Ugyanígy a királynő magántulajdonában volt a Lancaster Hercegség is, amely 45 ezer hektárnyi földterületből áll, és számos farmot, kastélyt, valamint kereskedelmi épületet foglal magában. A hercegség pénzügyi nyilvántartása szerint 652,8 millió fontot ér, tavaly 24 millió font nyereséget termelt.

Egy 1933-ban hozott törvénynek köszönhetően III. Károly király automatikusan örökli a birtokot, és nem kell öröklési adót fizetnie utána. Amúgy ez általában 40 százalék Nagy-Britanniában a 325 ezer font feletti értékű ingatlanoknál.

Az elhíresült corgik mellett számos egyéb állata is volt a királynőnek. Élete során összesen 100 lova volt, amelyek 1988 óta 8,7 millió fontot nyertek (4 milliárd forint) neki versenyeken. A hírek szerint vagy Kamilla, vagy Anna hercegnő és lánya, Zara Tindall veszi majd gondozásba a lovakat. Mind Anna hercegnő, mind lánya lovasolimpikonok.

A királynő ikonikus kézitáskái mind a Launer luxusmárkától származtak: a darabonként kétezer fontot kóstáló táskákból legalább 200 volt birtokában és ott vannak még kosztümjei és kalapjai is. Szenvedélyesen szerette az autókat is: egyedi gyártású Bentley-ket, régi Rolls-Royce modelleket, Jaguarokat és Land Rovereket is tartalmaz gyűjteménye – ezek egy részét személyesen tulajdonolta, egy része pedig a királyi családé.

Hasonló a helyzet a királyi műgyűjtemény esetében is, amely több ezer rajzot, festményt és fényképet tartalmaz. De ugyanígy áll a királyi bélyeggyűjtemény sorsa is. Ez utóbbi, más néven a Királyi Filatéliai Gyűjtemény, állítólag 100 millió fontot is ér. Mindkettő hagyományosan az aktuális uralkodó tulajdonában van.