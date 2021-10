Ha teljesül Reinhold von Eben-Worlée, egy 170 éves német feldolgozóipari vállalat vezetője, illetve tucatnyi hozzá hasonló németországi cégvezető kívánsága, akkor Németországban hamarosan hárompárti kormánykoalíció alakul a parlamentben.

Véleményük tükrözi az üzleti körök reményét, hogy az elmúlt nyolc évben Angela Merkel kancellár vezetésével kormányzó konzervatív-szociáldemokrata nagykoalíciót olyan új formáció válthatja fel, amely valódi változást hoz, lehetővé teszi, hogy a vállalatok magasabb sebességi fokozatba kapcsoljanak – írja a Financial Times, amelynek sajtómunkásai tucatnyi német cégvezetőt kérdeztek a választás utáni várakozásikról.

Eben-Worlée arra számít, hogy a Zöldek és a liberális FDP félre tudják tenni ellentételeiket azzal kapcsolatban, hogyan finanszírozzák a gazdaság digitalizációját és a zöld átállást, amit az előbbiek állami költekezésből finanszíroznának, míg az utóbbiak piacbarát megoldást szeretnének. Így felállhat egy hárompárti koalíció valamelyik nagy párttal, a CDU/CSU-val vagy az SPD-vel. Reményei szerint olyan kormány jön létre, amely gazdaság fenntartható átalakításával kapcsolatban partnernek tekinti majd a vállalatokat, nem ellenfélnek vagy gyámolításra szoruló gazdasági szereplőnek.

A német cégvezetők örülnek annak, hogy a radikális bal és a radikális jobb gyengén szerepelt a választáson. Egyesek közülük ugyanilyen felszabadulással élik meg azt is, hogy véget ér a nagykoalíció. Ugyanakkor a viszonylag kis különbség az első és a második párt között, valamint a Zöldek és az liberálisok egymással homokegyenest szemben álló gazdaságfilozófiája elvezethet egy ingatag koalícióhoz is. Főként ha az Olaf Scholz, a szociáldemokraták kancellárjelöltje vezetné azt, mivel behozhat olyan szociális célokat a kormányprogramba, amit az FDP nem viselne el.

A változás a tét

Németország jövőbeni gazdasági modellje a tét – véli Oliver Bäte, az Allianz biztosító vezérigazgatója. Szerinte valódi átalakulásra van szükség, ami párosítja a digitalizációt karbonsemleges működés kialakításával. Nem jó előjel, hogy 2017 őszén összeomlottak a CDU/CSU, az FDP és a Zöldek koalíciós tárgyalása, főként az utóbbi két párt közti ellentétek miatt. Végül Christian Lindner, a liberálisok ifjú elnöke állt fel a tárgyalóasztaltól.

Most a cégvezetők úgy vélik, hogy a piacpárti liberálisok konstruktívabb szerepet fognak játszani, Lindnernek nem kell attól tartania, hogy Angela Merkel árnyékába kerül, ami olyan hosszú, hogy egész politikai pályafutásán át nem tud kikerülni alóla. A Zöldek a jó irányba terelhetik a koalíciót, miközben a liberálisok a piacon tarthatják a szemüket – mondta a brit üzleti lapnak Henrik Follmann, aki harmadik generációs vezetőkén irányítja családi vegyipari cégüket.

A szén-dioxid-kibocsátás minden egyes lépésének összhangban kell lennie azzal, amit a vállalatok menedzselni tudnak, és ami beindítja a szükséges változásokat – mondja Christian Bruch, a Siemens Energy vezérigazgatója. A közfinanszírozású befektetés lehet a kiindulópont, de a cégeknek is be kell szállniuk és világos befektetői környezetet kell teremteni. Főként a német ipar gerincét adó középvállalatok várnak több befektetést, nem csak a zöld infrastruktúrába, hanem a digitális háttérrendszerekbe is. Jellemző, hogy a közszférában még mindig gyakran használnak faxot.