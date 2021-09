A világjárvány felgyorsította a vásárlási és fizetési szokásokban a már a koronavírus előtt is érzékelhető változásokat Magyarországon és külföldön egyaránt. A hagyományos üzletekben alkalmazott fizetési módok esetében a bankkártyával (98 százalék) és készpénzzel (95 százalék) fizetők csoportja a legnépesebb.

Ugyanakkor különbség mutatkozik az e fizetési formák jövőbeni használatára vonatkozó állításokban. A válaszadók 23 százaléka úgy gondolja, hogy a világjárvány után gyakrabban fog kártyával fizetni, és csak 7 százalékuk jelezte, hogy a pandémiát megelőző időszakhoz képest ritkábban fog így tenni. A készpénz esetében a tendencia fordított: a válaszadóknak csak 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy gyakrabban használja, több mint kétszer annyian (27 százalék) viszont ritkábban kívánják használni. A felmérés további eredményei szerint a világjárvány idején az utazást, a társasági életet és a kulturális eseményeket hiányoltuk a leginkább.

QP | Quality Placement

"Felmérésünk azt is megmutatta, hogy ez a tendencia tovább fog erősödni, különösen azért, mert a magyarok más európai nemzeteknél nagyobb arányban vélik úgy, hogy a kényelmes ügyfélkiszolgálással kapcsolatos elvárásaiknak felel meg, ha egy szolgáltatásért kártyával vagy más készpénzmentes módon fizethetnek. Jól látható, hogy a preferált fizetési mód használatának lehetőségét már nem csúcstechnológiaként értékelik, hanem elvárják. Ez fontos megállapítás a modern fizetési megoldásokat nyújtó vállalatok, így az eService számára is. Szerepük ma már nemcsak az, hogy megbízható és biztonságos szolgáltatásokat nyújtsanak, hanem az is, hogy azokat még felhasználóbarátabbá és kényelmesebbé tegyék" - véli Joanna Seklecka, az eService vezérigazgatója.

Bezártak a boltok, felvirágzott az online kereskedelem

A korlátozások, valamint a világjárvány idején számos fizikai értékesítési pont bezárása miatt a magyarok az online vásárlás felé fordultak. A válaszadók 23 százaléka még gyakrabban szándékozik online vásárolni, míg 59 százalék ugyanolyan gyakran, mint korábban. Online vásárláskor a magyarok 19 százaléka még többször választja a kártyás fizetést, mint a járványt megelőzően. Magyarországon a gyors átutalások nem olyan népszerűek, mint más országokban, és valószínűleg a világjárvány sem befolyásolja azok használatát. Az utánvétes fizetés azonban népszerűbb Magyarországon, mint más országokban, különösen a kártyás fizetés esetében szembetűnő, hogy a magyarok közel egyötöde tervezi, hogy a világjárvány után gyakrabban fizet majd így (ez más országokhoz képest nagyobb arány).

A hagyományos üzletekben használt fizetési módok tekintetében is változás figyelhető meg. A magyarok 23 százaléka válaszolt úgy, hogy gyakrabban fog kártyával fizetni, és csak 11 százalék szeretne gyakrabban készpénzt használni. Magyarországon a megkérdezettek 15 százaléka fog gyakrabban vásárolni a hagyományos üzletekben, mint a világjárvány előtt, 71 százalékuk pedig ugyanolyan rendszerességgel tervezi ezt.

"Az emberek számára Európa-szerte a készpénzmentes fizetés már nem csupán kényelmes, hanem szükségszerű is. Kontinensünkön az üzletekben történő Visa-fizetések több mint 80 százaléka ma már érintéses. Örülünk, hogy partnereinkkel együtt segíthetünk az európai kisvállalkozásoknak alkalmazkodni ügyfeleik új vásárlási preferenciáihoz, miközben lehetővé tesszük a fogyasztók számára, hogy a számukra legmegfelelőbb módon fizessenek" - mondta Kiss Ede, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

Három fő csoportot találtak

A leggyakoribb fizetési preferenciák és vásárlási szokások tekintetében a felmérés három fő fogyasztói szegmenst különböztet meg. A legnépesebb csoportot, a felmérésben résztvevő európaiak közel fele, a többféle fizetési mód közt váltogatók (Payment Switchers) alkotják, készpénzt és bankkártyát is használnak fizetéshez, és világjárvány hatására nagyobb rendszerességgel vásárolnak az interneten. A második szegmens, a modern szemléletű, érintéses fizetési eszközt használók (Modern Contactless Payers). Az elektronikus fizetési módokat preferálják, és úgy vélik, a digitális fizetések lesznek a legelterjedtebbek a jövőben. A legkisebb csoport a készpénzfizetést előnyben részesítő hagyománykövetők (Cash-Oriented Traditionalists) köre (az európai válaszadók 21 százaléka).

"Az EVO Group által biztosított modern fizetési módok széles köre könnyített a covid-19 világjárvány idején érvényben lévő korlátozások és megszorítások terhein az európai vásárlók számára. Úgy érezték, hogy biztonságosan tudtak vásárolni, készpénzmentes módon fizetni, ezzel csökkentve a vírusfertőzés kockázatát. Az így intézett vásárlás kényelme és biztonsága sokakat meggyőzött arról, hogy ezek a megoldások hatékonyak és felhasználóbarátok. Úgy vélem, hogy a vásárlási szokásainkban bekövetkezett változások visszafordíthatatlanok. Könnyen hozzászokunk a jó dolgokhoz, ezért intenzíven dolgozunk, hogy a modern elektronikus fizetési eszközök még inkább elérhetővé váljanak" - mondta Darren Wilson, az európai piacért felelős EVO Payments International elnöke.

Mindhárom szegmens tagjai úgy vélik, hogy a világjárvány után gyakrabban szeretnének személyesen vásárolni, mint online. A kártyás fizetés elérhetősége az egyik olyan tényező, amely a helyi élelmiszerboltok, pékségek, bárok és éttermek gyakoribb látogatására ösztönöz.