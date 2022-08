A már most is szén-dioxid-negatív Vanuatu vállalta, hogy 2030-ra villamos energiájának 100 százalékát megújuló energiából állítja elő, miközben a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztását is közel nullára csökkenti. Emellett egy olyan ENSZ pénzügyi eszköz létrehozására szólított fel, amely megfizethető finanszírozást biztosítana az érintett közösségek számára az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz – írja az Ecowatch.

Vanuatu becslései szerint 1,2 milliárd dollárra (472 milliárd forintra) lesz szüksége ahhoz, hogy 2030-ig elérje új célkitűzéseit – ez körülbelül az amerikai inflációcsökkentő törvény szén-dioxid-leválasztási adójóváírásokra elkülönített finanszírozás egyharmada.

A vanuatui kormány szerint az éghajlatváltozás okozta történelmi környezetszennyezésért felelős gazdag nemzetek ellenálltak a felhívásoknak, hogy az országokat kártalanítsák az éghajlatváltozás miatt elszenvedett veszteségekért és károkért, és ez a kérdés valószínűleg kiemelt szerepet kap majd az idén novemberben Egyiptomban megrendezésre kerülő COP27 konferencián.

„Valóban példát mutatnak a világ többi része számára” – mondta Tagaloa Cooper-Halo, a Csendes-óceáni Regionális Környezetvédelmi Program Titkárságának (SPREP) éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességgel foglalkozó programjának igazgatója a Guardian szerint.

„Vanuatu sok tekintetben példát mutat, annak ellenére, hogy a kibocsátása elhanyagolható. A tervük felállításával élen járnak. Ez monumentális erőfeszítés volt a kormányuk és az összes érdekelt fél részéről, mert rengeteg munkára és koordinációra van szükség ahhoz, hogy eljussunk ehhez a bejelentéshez” – tette hozzá Cooper-Halo.