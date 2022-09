A Varsó melletti Minsk Mazowiecki légibázisán Andrzej Duda lengyel elnök és Eom Dong Hvan dél-koreai védelmi beszerzési programért felelős miniszter jelenlétében aláírák a dél-koreai FA-50-es vadászgépek beszerzéséről szóló szerződést. Ebben a felek megerősítették ahogy a jövő év közepéig Dél-Koreából 12 darab FA-50-est szállítanak Lengyelországba, és a teljes, 48 tételre szóló ügyletet pedig 2028-ra véglegesítik.

A lengyel államfő beszédében kiemelte hogy ma végre pontot tettek a posztszovjet vadászgépek jelenlétének végére" a lengyel légtérben, a beszerzés ugyanis lehetővé teszi, hogy a lengyel hadsereg teljességgel felhagyjon az orosz gyártmányú Mig-29 és SU-22 vadászgépek használatával. A pilóták ezután kizárólag a Lockheed Martin amerikai fegyvergyártó F-16-os és F-35-ös gépeit, valamint az a dél-koreai FA-50-eseket fogják használni.

Az alapjaiban az amerikai F-16 Fighting Falconból fejlesztett ázsiai gyártású vadászrepülőgépre könnyű lesz a lengyel légierő átképzése, mivel az F-16-osokról az update állítólag mindössze hat órát vesz majd igénybe. Az FA-50-től azt várják, hogy robusztus harci képességet biztosítson a lengyel hadsereg szolgálatban.

A júliusi keretszerződés értelmében Lengyelország az FA-50-es vadászgépek mellett még idén K9 önjárólövegeket és K2 harckocsikat is beszerez Dél-Koreától. Varsó az utóbbi időben több fegyvervásárlást is bejelentett a hadserege korszerűsítéseként; több üzletet is amerikai partnerekkel kötöttek.

A lengyel parlament március közepén fogadta el a védelmi kiadások és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt. Ennek értelmében a fegyverbeszerzési kiadásokat a költségvetési forrásokon kívül hosszú távú kölcsönökből és kötvényekből is fedezik, egyúttal jövőre a bruttó hazai termék (GDP) három százalékára emelik Lengyelország védelmi kiadásait.