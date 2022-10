A Konzervatív Párt új vezetője lesz az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke, miután Liz Truss mindössze 45 nap után lemondott.

Rishi Sunak a reális esélyűnek tartott lehetséges pályázók közül elsőként szerezte meg a jelöltséghez minimálisan előírt száz alsóházi tory frakciótag támogatását. A BBC brit közszolgálati média által vezetett listán vasárnap 130 olyan konzervatív párti képviselő neve szerepelt, akik hivatalosan közölték, hogy Sunakot támogatják.

A BBC adatai szerint a posztra még esélyesnek tartható másik két potenciális jelölt közül Boris Johnson volt miniszterelnöknek jelenleg 55, Penny Mordaunt volt védelmi miniszternek - a brit védelmi tárca eddigi első és egyetlen női vezetőjének - 23 támogatója van a konzervatív frakcióban.

A három politikus közül egyedül Johnson nem jelentette még be hivatalosan, hogy pályázik-e a Konzervatív Párt vezetői tisztségére, de egyik legszorosabb politikai szövetségese, Jacob Rees-Mogg, az üzleti ügyek minisztere a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában azt mondta, hogy Johnson "egyértelműen" indulni kíván a tisztségért. Rees-Mogg szerint Boris Johnson is megszerezte a jelöltséghez minimálisan előírt száz tory frakciótag támogatását.

Ez már előző nap is elhangzott Boris Johnson környezetéből, de az alsóházi konzervatív frakció számos tagja azonnal cáfolta, hogy a volt kormányfő összegyűjtötte a száz támogatót.

Vasárnap a BBC is hangsúlyozta, hogy a szabályokban előírt minimumnak alig több mint a fele azoknak a tory képviselőknek a száma, akik hivatalosan jelezték, hogy Johnson jelöltségét támogatják.

Sunak és Johnson vasárnapra virradó éjjel négyszemközti találkozót tartott, de erről - a megbeszélés tényén kívül - semmiféle részlet nem szivárgott ki.

Rishi Sunak a Twitteren közzétett vasárnapi nyilatkozatában, amelyben bejelentette indulását, azt ígérte, hogy megválasztása esetén kormányának "minden szintjén" a professzionalizmus jellemzi majd a munkát. Ez alig burkolt utalás volt arra a modern brit politikatörténetben példátlan gazdaságpolitikai fiaskóra, amely először Kwasi Kwarteng előző pénzügyminiszter, majd néhány nappal később Liz Truss miniszterelnök bukásához vezetett.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK