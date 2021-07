Lengyelországban a portugál tulajdonú Biedronka, az ország legnagyobb áruházlánca azt teszteli kiválasztott üzleteiben, hogy ki tudja-e használni a vasárnapi zárva tartás szabályozásán tátongó egyik kiskaput - derül ki a Business Insider Poska tudósításából. Azok a boltok ugyanis, amelyek postai szolgáltatást is nyújtanak, kinyithatnak vasárnap is. A kísérletben részt vesz a lengyel Posta is.

Nem a Biedronka az egyetlen kereskedelmi lánc, amely ezt a törvényi lehetőséget kihasználja a vasárnapi nyitvatartáshoz. Ezt tette a Zabka, majd az ABC, az Eurosklep, a Delikatesy Centrum, amely az Rurocashhel van kapcsolatban. Emellett franchise boltokban is lehet vásárolni vasárnap is, mint a Topaz, a Top Market, a Chata Polska, vagy a Prim Market.

Nemrégiben az eddig vasárnap zárva tartó üzletek közül a Lidl és a Biedronka közvetlen versenytársai, az Intermarché és Polomarket egyes boltjait kinyitotta, s postai szolgáltatást regisztráltatott a Kaufland is. Nemsokára valószínűleg ehhez a körhöz csatlakozik a Biedronka is.

A tulajdonos, Jeronimo Martins azt írta a lengyel portálnak: a Biedronka hálózata mindig betartja a kötelező jogszabályokat, de figyelmesen meghallgatja vásárlói szükségleteit, ezért tesztelilk, hogy 3000 boltjuk egy részében megteremtik a vasárnapi nyitva tartás lehetősét. A kormány szigorítani akarja a szabályozást, ám ez aligha menne át a Szejmen. Még kormányban is vannak ellenzői a nagyobb szigornak.