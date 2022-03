A finn nemzeti vasúttársaság hétfőn felfüggeszti a Helsinki és az oroszországi Szentpétervár közötti járatokat, ezzel az oroszok számára lezárják az utolsó jelentősebb tömegközlekedési útvonalat, amin keresztül gyorsan juthatnának az Európai Unión belülre, írta meg a Reuters.

Pénteken Topi Simola, a VR vasúttársaság utasforgalmi vezetője bejelentette, hogy az állam utasítására és a szankciók figyelembevételével, határozatlan időre szüneteltetik az Allegro (VR Sm6 sorozat) néven ismert szentpétervári járat üzemeltetését.

Az Allegro az egy hónapja tartó ukrán-orosz háború kezdete óta maximum pandémiás kapacitson működik folyamatosan. A két járattal operáló vonalon körülbelül 700 utas jutott át napi szinten Finnországba, szinte mindahányan orosz állampolgárok, akik tartottak a nyugati szankcióktól, és nem szerettek volna Vlagyimir Putyin országában rekedni.

A két ország közt továbbra is át lehet jutni személyautóval, ahogyan a balti országokba is, de ez meglehetősen lassabb mint a 3,5 órás vonatút, nem csak a sebesség, de a határátkelőknél felgyűlt kocsisorok miatt is. Az EU és Oroszország közt megszűnt légiközlekedés után, ez a finn vonal volt gyakorlatilag az egyetlen tömegközlekedés, amin keresztül praktikusan lehetett eljutni uniós országba.

Tytti Tuppurainen, az állami tulajdonokért felelős finn miniszter az ország legnagyobb napilapjának, a Helsingin Sanomatnak azt nyilatkozta, hogy a vonatjáratok leginkább azért tartották üzemben eddig is, hogy az Oroszországban élő finnek, problémamentesen hazajuthassanak.

Mostanra nyilvánvaló vált, hogy az Allegro helyzete megváltozott, és az Allegro-forgalom további üzemeltetése, már nem elfogadható az állami tulajdonos számára.

Az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket ezen a linken követheti.