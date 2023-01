A helyszínválasztás szimbolikus volt: a Towerben őrzik a Tokugava-dinasztia második sógunja, Hidetada által I. Jakab angol királynak 1613-ban adományozott díszes páncélzatokat. A sógun a mindenkori japán császár által formálisan az ország élére kinevezett, tényleges végrehajtói hatalommal felruházott legfőbb katonai vezető tisztségét töltötte be a korábbi évszázadokban.

A brit és a japán kormányfő által szerdán aláírt kétoldalú védelmi és biztonsági megállapodás egyik sarkalatos fontosságú eleme, hogy lehetővé válik a két ország számára fegyveres erők állomásoztatása egymás területén, és ennek révén mód nyílik az eddigieknél nagyobb kiterjedésű, összetettebb hadgyakorlatok közös tervezésére és kivitelezésére.

Nagy-Britannia az első európai ország, amellyel Japán ilyen típusú - egymás területéhez is viszonos hozzáférést biztosító - védelmi együttműködési megállapodást kötött. Az egyezmény előkészítése tavaly májusban, még Boris Johnson hivatali idejében kezdődött.

A brit-japán védelmi szerződés megkötése előtt alig néhány héttel állapodott meg Nagy-Britannia, Japán és Olaszország a Global Combat Air Programme (globális harcirepülőgép-program) nevű kezdeményezésről, amelynek célja újgenerációs harcirepülőgép-típus közös kifejlesztése.

A londoni kormányfői hivatal szerdai tájékoztatása szerint Rishi Sunak és Kisida Fumio kétoldalú megbeszélésén szóba került Nagy-Britannia csatlakozása az Átfogó és Előremutató Csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) nevű szabadkereskedelmi szerveződéshez. London 2021. február 1-én, egy évvel a Brexit után terjesztette be hivatalosan csatlakozási folyamodványát a CPTPP-hez.

A csendes-óceáni szabadkereskedelmi megállapodást 11 ország képviselői 2018. március 8-án parafálták. Az egyezménynek eredetileg tagja lett volna az Egyesült Államok is, de Donald Trump volt amerikai elnök 2017 januárjában, első munkahetének első napján aláírta azt a rendeletet, amelynek alapján Washington kilépett a szervezetből.

Az ezután újrafogalmazott megállapodásnak Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Japán, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Peru, Szingapúr és Vietnam a tagja. Az 500 millió lakossággal bíró CPTPP-csoport évenként előállított együttes hazai összterméke (GDP) hozzávetőleg 13 500 milliárd dollár; ez a világgazdasági szintű GDP-érték mintegy 13,4 százaléka.

