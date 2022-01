A vegán bőrből, például préselt almahéjból készült cipők iránti kereslet olyannyira megugrott, hogy Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban a szépségápolási termékek után a "zöld lábbelik" váltak a legnépszerűbb vegán termékekké.

Sok kereskedő erre a "piaci résre" hamar ráérzett és gyorsan állatbarát anyagok után kutatva piacra dobta saját fenntartható darabjait.

"A vegán lábbeli dinamikusan növekvő piacot jelent és egyre többen új alternatívákat keresnek a hagyományos bőr és a velúr helyett. A lábbeli kategória teszi ki a jelenleg kiskereskedelemben kapható vegát termékek több mint felét" - mondta Kathaerine Carter kiskereskedelmi elemző a Sourcing Journalnak.

Az amerikai és a kínai vásárlók ráadásul egyre nyitottabbak a vegán bőr irányába: egy friss felmérés szerint a válaszadók több mint 80 százaléka nyitott a növényi alternatívák megvásárlására, de az ár mindenkinél fontos szempontnak bizonyult.

"A KFC népszerű vegán csirkefalatkái után úgy látjuk, az a fontos, hogy olyan termékeket dobjanak piacra a márkák, amelyek ugyanolyan jó minőségűek mint a megszokott darabok és amellett, hogy elfogadható áron vannak, nem alkalmaznak semmilyen állati eredetű anyagot. Egy ilyen konstrukció mindenki számára előnyös lehet" - mondta Nicole Rawling a Material Innovation Institute vezérigazgatója a lapnak.

A fenntarthatóságra való igényt egyébként egyre több vállalat igyekszik kiszolgálni: 2035-re a világon elfogyasztott hús, tenger gyümölcsei és tejtermékek több mint 20 százaléka már nem állati eredetű lesz, a következő generációs anyagok viszont még ennél is dinamikusabb bővülést mutathatnak fel - ismertette Rowling a Boston Consulting Compan prognózisát.

A vásárlók még bizonytalanok az "okosételek" kapcsán

A fogyasztók érzelmileg nem kötődnek annyira ahhoz, hogy mit viselnek, ahhoz viszont, hogy mit esznek, annál inkább - véli Rowling. A vegán bőráruk még mindig "lemaradásban" vannak a növényi alapú ételekkel szemben, de a legújabb innovációk megjelenésével gyorsan lekörözhetik a piacot.

Az emberek ugyanis még mindig vonakodnak attól, hogy a technológia bekerüljön az ételükbe, de attól már nem, hogy az megjelenjen az otthonaikban, a ruhatáraikban és az autóikban - véli Rowling, aki úgy látja, hogy továbbra is óriási az állati eredetű, 100 százalékos bőr árucikkek iránti kereslet.

Az állati eredetű bőr használata mellett látni kell, hogy a vásárlók nagy része inkább a műanyag kiegészítőket veszi meg a bőr vagy a szőrme helyett, mert azt gondolják, hogy annak megvásárlásával még mindig kisebb "kárt okoznak" - mondta a Napi.hu-nak Kerényi Virág divattervező.

Kép: Kerényi Virág/Facebook

Kerényi a természetes anyagokat részesíti előnyben és kerüli azokat az anyagokat, amelyek nem vagy csak nehezen bomlanak le, azt viszont még nem tapasztalja erősen, hogy a vásárlók a fenntartható anyagokat tartanák a legfontosabb szempontnak. Ezért ő csak olyan állatok bőrét vagy szőrét vásárolja, amiket direkt a húsáért tartanak.

Ezért a környezettudatosság és az állatvédelem körüli problémák tovább gyűrűznek, hiszen egyelőre azok a vásárlók tudják mindkét szempontot figyelmbe venni, akiknek ehhez megfelelő anyagi keret áll rendelkezésére.

Lehetőségek tárháza

Ígéretesnek bizonyulnak a legújabb kísérletek is: a gombafonalak szövedékéből, vagyis a micéliumból tökéletes "álhúst" és műbacont is előállítanak, de hatékonysága olyannyira meggyőző, hogy januárban 125 millió dolláros finanszírozást nyert el a MycoWork a micélium-bőr gyártásának fejlesztéséhez.

A Ralph Lauren és a Natural Fiber Welding ráadásul január elején mutatta be a világ első nagy teljesítményű és újrahasznosított szálakból készült pamutszövetét, amely képes felvenni a versenyt a poliészterrel és a nejlonnal is.

Az Adidas és a Stella McCartney a Bolt Threads Mylo néven ismert marhabőr-pótlójából készült modellek bevezetésére készül, míg a Calvin Klein tulajdonosa, a PVH Corp. ugyanezt tervezi az Ecovative Forager Hides bőrpótlójával.

A Gucci saját növényi alapú bőrt fejlesztett ki viszkóz és bőrpép keverékéből, akárcsak a Hermès a gombasejtekkel. Még az olyan fast-fashion kiskereskedők, mint a H&M is kísérleteznek műbőrökkel, mint a "Desserto", amely kaktuszok rügyeiből készül, és a "Vegea", amely szőlőhulladékból származik.

Befektetés befektetés hátán

A divatiparban 2015 és 2021 között több mint 1,3 milliárd dollárt fektettek be vegán anyagok alkalmazására és fejlesztésére és még mindig sok lefedetlen terület, például a gyapjú- a szőrme és az egzotikus bőr piacán, de a környezetkímélő adalékanyagok és festékek területén is sok a kiaknázatlan lehetőség, de nagyon fontos lenne a gyártás során is átállni a fosszilis üzemanyagokról - írja a portál.

"A befektetőknek és a vállalatoknak azt kell megérteni, hogy a vegán termékek értékesítése során a kezdetben veszteséget termelhetnek, de ez elengedhetetlennek tűnik ahhoz, hogy hosszú távon piaci részesedést szerezzenek" - véli Rowling.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos aggodalom már most is nyomást gyakorol a szarvasmarha-iparra, ami viszont hatással lehet a bőr jövőbeli árára és mennyiségére.

"Minden befektető emlékszik a Beyond Meat tőzsdei bevezetésére, ahol a részvények három-négy hónap alatt 800 százalékkal emelkedtek. Ez volt 2019 legnagyobb IPO-ja, és rövid idő alatt rengeteg pénzt hozott a befektetőiknek. Az iparágnak tehát fel kell készülnie mindenre" -mondta.