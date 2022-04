Venezuelában van a világ legnagyobb olajkészlete, de exportja gyengélkedik, mert amerikai szankciók sújtják a baloldali populista rendszert – írja a hvg.hu. Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja miatt Washington átértékelte a helyzetet, nemrég amerikai küldöttség is tárgyalt Caracasban az olaj exportjáról.

Donald Trump amerikai elnök szankciói több milliárd dolláros veszteséget okoztak nemcsak Venezuela állami olajvállalatának, a PDVSA-nak, de a vele együttműködő külföldi cégeknek is, mint a Chevron, az Eni vagy a Repsol, hiszen Venezuela olajszállítmányokkal törlesztett. Most a PDVSA azt ajánlja külföldi partnereinek, hogy adjanak neki bérbe olajszállító hajókat a várható exportra - a bérleti díjat megint csak olajszállítmányokkal fizetnék. A Reuters hírügynökség úgy értesült, hogy egyes esetekben nemcsak bérleti, de vásárlási ajánlatról is szó van.

A PDVSA-nak van saját flottája, de ez elöregedett, mert az amerikai szankciók miatt az állami vállalatnak nem volt pénze a felújításra. 30 hajóból áll ez a tankerflotta, és ez kevés a várható exporthoz. Korábban ugyanis Venezuela az USA legnagyobb külföldi szállítói közé tartozott, mert közel van az Egyesült Államokhoz. Az ország a szankciók előtt, 2018-ban még 1,5 millió hordó olajat szállított az Egyesült Államokba, de tavaly már csak 650 ezer hordót.

A PDVSA jelenlegi flottájának nincsenek meg a szükséges engedélyei sem ahhoz hogy olajat szállíthasson az USA-ba, mert Trump szankciói ezt is megakadályozták. Ezért eddig az állami olajtársaság arra kényszerült, hogy külföldi partnerektől béreljen olajszállító hajókat. Ezek a külföldi partnerek gyakran kínaiak vagy oroszok voltak, akiket az USA stratégiai ellenfélnek tekint.

Ezért akar most saját olajszállító flottát a PDVSA. A Reuters ismertet egy szerződéstervezetet, amely arról szól, hogy a venezuelai állami olajtársaság öt olajszállító hajót lízingelne egy külföldi partnertől.