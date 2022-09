Heather Preisendanz, a csapat tagja szerint tudott, hogy számos vény nélkül kapható és vényköteles készítmény kiválasztódva, a szennyvízen keresztül a vizekbe is elér – írja a 24.hu. A szakértők arra gyanakodtak, hogy a járvány idején fokozódó gyógyszerhasználat miatt megnőtt a szennyvíztisztító telepeknél a koncentráció, illetve a vízi létformákra gyakorolt hatás. A kutatók 2020 májusa és 2021 májusa között két létesítménynél gyűjtöttek mintákat a be-, illetve kiáramló vízből, a csapat a SARS-CoV-2 mellett a Covid-19 kezeléséhez fűződő gyógyszerek nyomait is kereste.

Preisendanz szerint a Covid-19 enyhe tüneteit tapasztaló, kórházi kezelésre nem szoruló pácienseknek általában azt javasolták, hogy tüneteiket fájdalomcsillapítókkal, például naproxennel és acetaminofennel kezeljék. Emellett antibiotikumot is felírnak azoknak, akiknél a betegség szövődményei bakteriális fertőzéshez vezettek, egyes pácienseket pedig remdezivirrel vagy dexametazonnal kezelnek.

Az eredmények alapján a remdezivir koncentrációja korrelált a kórházban kezelt betegek számával, a dexametazon esetében pedig a szint a lélegeztetőgépen tartott páciensek számával függött össze. A telepek az érintett készítményeket 39, illetve 56 százalékos hatékonysággal szűrték ki. Hidroxiklorokint egyik mintában sem detektáltak.

Azt eddig nem vizsgálták, hogy a remdezivir milyen koncentrációban veszélyes a vízi organizmusokra, a dexametazon esetében ugyanakkor olyan szintet észleltek, amely alacsony akut kockázatot jelent a halakra nézve. A tesztelt antibiotikumok közül a trimetoprim is olyan koncentrációban volt jelen, amely alacsony-közepes veszéllyel jár.

A szulfametoxazol mennyisége már komoly fenyegetést jelent, különösen az algákra.

A naproxen szintje szintén alacsony-közepes kockázatúnak bizonyult.

Preisendanz szerint a potenciális veszélyre egyedileg, egy-egy gyógyszer esetében adtak becslést. A készítmények keveredése valószínűleg még nagyobb fenyegetést okoz.