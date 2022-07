A holland gazdaságpolitikai elemző iroda (CPB) szerint a február és április közötti három hónapban a világ ipari termelése mindössze 3,75 százalékkal volt magasabb, mint az egy évvel korábbi hasonló időszakban. Viszont az orosz-ukrán háború kitörése, az arra válaszul bevetett szankciók, a kínai koronavírus-kitörések és a már a geopolitikai konfliktus előtt is gyorsuló infláció májusra visszarántották a világgazdaságot.

A növekedés fokozatosan lelassult, miután 2021 első negyedévében, amikor a főbb gazdaságok a koronavírus világjárvány első hullámából éledeztek, de addig közel 15 százalékos csúcsot ért el a Világkereskedelmi Monitor szerint. Abszolút értékben kifejezve úgy tűnik, hogy a kibocsátás februárban tetőzött, majd csökkenni kezdett, mivel Kína több nagyvárost bezárt a járvány miatt, és a szankciók, valamint a megugró infláció sújtotta a fogyasztói és üzleti kiadásokat Európában.

Az Egyesült Államok, az euróövezet és Kína beszerzésimenedzser-felmérései mind azt mutatják, hogy az üzleti tevékenység bővülése a második negyedévben veszített lendületéből, illetve Kínában valójában visszaesett – írja a Reuters.

A kereskedelem már válságban volt

Hogy a válság már lappangó módban volt 2021 végén és 2022 elején, az azt is jól mutatja, hogy a globális teherszállítmányozás még korábban, december körül érte el a csúcspontját, és az év eleje óta csökkenő tendenciát mutat.

A globális kereskedelmi volumen február-áprilisban 3,76 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, ami viszonylag lassú növekedési ütemet jelent. Viszont a legfrissebb adatok már azt mutatják, hogy a volumen a szezonális kiigazítások után is 0,3 százalékkal csökkent február-áprilisban a november-januári időszakhoz képest. Ezen a mérőszámon a volumen növekedése 1991 óta minden időszakban csak a 10. percentilisben van, ami azt jelenti, hogy már most is jelentős lassulás tapasztalható.

Mindezt alátámasztja, hogy a dél-koreai KOSPI-100 részvényindex, amely sok exportorientált feldolgozóipari vállalkozást tartalmaz, és az elmúlt két évtizedben szoros korrelációt mutatott a kereskedelmi ciklussal, most 30 százalékos esésben van. Ez azt jelzi, hogy a kereskedelmi volumenek valószínűleg tovább csökkentek májusban és júniusban.

A lassulás egyszerre szükséges (a kapacitáskorlátok egyre több iparágban váltak kötelezővé) és szándékos (a központi bankok az infláció lehűtése érdekében jelentősen szigorították a pénzügyi feltételeket). A lassulás előrehaladtával számos iparágban helyreáll a szabad kapacitás, és legalább néhány gyártó és szállító cég árképzési erejét elveszi, ami végül az infláció lassulását fogja eredményezni.

Az olajárak is recessziót tükröznek

A kőolaj esetében a fő hatás a gyártók, a közúti fuvarozók, a vasutak és a hajózási cégek által használt üzemanyag, a gázolaj esetében lesz érezhető. Az Egyesült Államokban a dízelolaj és más desztillált fűtőolajok készletei emelkedtek, miután május elején 17 éves mélypontra süllyedtek, az amerikai Energiainformációs Hivatal adatai szerint.

A növekedés egy része szezonális, mivel a finomítók fokozzák a nyersolaj feldolgozását, hogy több benzint állítsanak elő a nyári autózási szezonra. A készletfelhalmozás egy része azonban valószínűleg a kereslet mérséklődését tükrözi, mivel a gyártás és a fuvarozás lassul, és a magasabb árak üzemanyag-takarékosságra kényszerítenek.

Az amerikai párlatkészletek több mint 8 millió hordóval nőttek az elmúlt hét hét során, ami 2008 óta a leggyorsabb szezonális növekedés, ha nem számítjuk a 2020-as világjárvány okozta torzulásokat. A párlatkészletek 2020 szeptembere óta tartó többé-kevésbé folyamatos eróziója a jelek szerint 2022 májusában és júniusában megállt.

A feldolgozóipari, a fuvarozási és a dízelüzemanyag-adatok mind összhangban vannak a már folyamatban lévő globális konjunktúra lassulásával - amelynek középpontjában Kína és Európa áll, de a következő hónapokban valószínűleg átgyűrűzik Észak-Amerikába is.

Európában az olajárak a héten enyhén emelkedtek: csütörtökön még komolyabb esésben voltak a kurzusok a Brent és a WTI esetében, de Líbia vis maior-t hirdetett több nyersolaj-exportterminálra, ami további aggodalmakat keltett a globális kínálat szűkössége miatt – írja az Oilprice.com.

Az olaj július elején fellendült, miután júniusban 9 százalékkal estek az árak. Most a recessziós félelmek az ellátási zavarok ellenére sem engedték a nagyobb drágulást. Az OPEC viszont fenntartja az ígéretét, hogy fokozzák a kitermelést.