Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics pénteken ismertetett éves prognózisában közölte: arra számít, hogy a globális áruforgalom jövőre 0,2 százalékkal esik. Ez jelentősen rontott becslés, mivel júniusban kiadott előző prognózisuk még a globális árukereskedelem 3,4 százalékos növekedését valószínűsítette 2023-ra.

A cég szerint ráadásul még ezt a rontott előrejelzést is lefelé ható kockázatok terhelik.

Az Oxford Economics elemzői szerint a negatív korrekciót olyan nagy frekvenciájú - vagyis rövid időközönként összegyűjtött magas információtartalmú - adatsorok indokolják, amelyek arra vallanak, hogy a világkereskedelem növekedési üteme megtorpanásszerűen lassul a következő negyedévekben.

- áll az Oxford Economics előrejelzésében.

A cég egyes forgatókönyvei szerint, amelyek a vártnál magasabb inflációt és gyengébb ingatlanpiaci teljesítményt modelleznek, a világkereskedelem szintje 2024 végére 3-4 százalékkal elmaradhat az alapeseti előrejelzésben valószínűsített értéktől.

A ház szerint a növekedés megtorpanását az idén elsősorban a kínai gazdaság, jövőre azonban az észak-amerikai, a magasan fejlett ázsiai és az európai gazdaságok gyengeségei okozzák. Az Oxford Economics becslése szerint a legfontosabb ázsiai gazdaságok exportja dollárban számolva már októberben 6 százalékkal esett havi összevetésben, és azokban a gazdaságokban, amelyeknek kereskedelméről már megvannak a legutóbbi adatok, az export mennyisége 2020 közepe - vagyis a globális koronavírus-járvány elhatalmasodásának időszaka - óta nem mért ütemben csökken.

A cég a világgazdaság egészében jövőre mindössze 1,3 százalékos GDP-növekedést vár. Az utóbbi időben más nagy londoni házak is komor rövid távú előrejelzéseket adtak a világgazdaság teljesítményére.

