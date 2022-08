A földgázárak esni kezdtek hétfőn, miután kiderült, hogy a német gáztárolók töltöttsége magasabb a vártnál, valamint Emmanuel Macron francia elnök sikeresen tárgyalt arról, hogy Algéria 50 százalékkal növelheti a gázexportot Európa irányába. De eközben a villamosenergia referencia ára folyamatosan nő.

A lépés egy kaotikus pénteki nap után következett be, amikor Németországban és Franciaországban több mint 25 százalékkal megugrottak az árak, mivel Oroszország beszűkítette a földgázellátást. Franciaországot az atomenergia-termelés visszaesése is sújtja.

A 2023-ra szóló német áram ára 6,6 százalékkal emelkedett, és megawattóránként 1050 eurón kereskedtek vele délelőtt Berlinben. Az ennek megfelelő francia kontraktus pénteken emelkedett az 1000 eurós szint fölé – összesítette a Bloomberg.

A nukleáris energia hiányzik a mixből

A földgázellátás bizonytalansága mellett egy másik eleme is van a drágulásnak: a kontinensen a nagy meleg és az aszály miatt több folyónak is annyira alacsony a vízszintje, hogy az atomerőművek jelentős része csökkentett üzemmódban termel, vagy teljesen leállt. A hűtési nehézségek miatt főként Franciaország erőművei állnak, amely jellemzően nettó áramexportőr, most azonban megjelent a piacon, mint importőr.

Mindez a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt a magyar fogyasztóknak is költségemelkedést jelenthet. A lakossági piaci árat az áramtőzsdei szintek alapján határozzák meg újra. Itt még árcsökkentő hatása lehet, ha az ukrán exportáramot beengedik a magyar hálózatra.