Prága legendás Tatra T3 villamosai 1962 novemberében kezdték meg szolgálatukat a cseh főváros villamosvonalain és még ma is használatban vannak például Ukrajnában - írja a Radio Praha. Ez a jármű rendkívül modern volt 60 évvel ezelőtt, ezért nem meglepő, hogy sokat exportáltak belőle.

A T3 ennek megfelelően azok között a termékek között volt az 1960-as években, amelyekre rendkívül büszkék a csehek, különösen a mérnökök és a közlekedés szerelmesei. Az időtlen dizájn František Kardaus munkája, ennek is köszönhető, hogy ez az a villamostípus, amelyből a legtöbbet gyártottak a a világon. Összesen 14 ezer Tatra T3-as készült.

Prágában ma is lehet utazni a legendás villamoson a vár körül közlekedő nosztalgia villamosokon. A rendszeres forgalomból 2011-ben vonták ki a típust a a cseh fővárosban, ám például Kijevben a normál vonalakon is közlekednek a példányai. Az ukrajnai háború kezdetén barikádok építéséhez is felhasználtak T3-asokat. Ezt megelőzően az 1968-as prágai tavasz idején használták ilyen célra az ikonikus villamost.