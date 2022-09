Miután az Egyesült Királyság trónörököseként Vilmos herceg megkapta a walesi hercegi címet, megkapta az ország királyává vált III. Károlytól a pozícióhoz járó Cornwalli Hercegséget is, amelynek érték a hercegség legutóbbi jelentése szerint valamivel több mint egymilliárd font (463,5 milliárd forint) - írja a Business Insider a birtok gazdálkodását elemző cikkében.

A Cornwalli Hercegség több mint hatszáz ingatlant tartalmaz több mint ötvenezer hektáron. Ezekben háromezer bérlő fizeti a bérleti díjat, amivel az elmúlt évben 23 millió font (10,66 milliárd forint) profitot termelt a tulajdonosnak, a walesi hercegnek.

Hétszáz éves múlt és fejlesztések



A birtok magában foglal egy kísérleti városi közösséget Poundbury néven, amellyel III. Károly még walesi hercegként azt akarta bizonyítani, hogy a hagyományos építészetet és közösségi életet át lehet menteni a modern, környezetbarát technológiák világába. Végül a hercegség egyik bevételi forrása, hogy értékesíti a farmjain termesztett terményeket.

A birtok hétszáz éves története során a walesi hercegek nem tettek mást, mint passzívan élvezték a hercegség jövedelmeit. Ez akkor változott meg, amikor Károly elhatározta, hogy komolyan veszi tulajdonosi státuszát és elkezdett foglalkozni a vagyon minél jobb hasznosításával. Magyarán valódi befektetőként tekintett az örökségére és projekteket indított a kamatoztatására.

Munkáskezek és egy főnök is kellett

A sikerhez persze szükség volt a birtok 190 alkalmazottjának munkájára, és a vezérigazgató Alastair Martin hozzáértő vezetésére. Martin 2013-ban vette át a birtok irányítását. Azóta a vagyon értéke 44 százalékkal nőtt, amit részben ingatlanfejlesztéseknek, részben a brit ingatlanpiacon általában megfigyelhető drágulásnak köszönhetett.

A menedzser, aki korábban a Carter Jonews ingatlan-tanácsadó cég szakértője volt, tisztában van azzal, hogy a hercegség immáron egy profitorientált vállalkozásként működik. Egy korábbi nyilvános beszélgetésen kiderült, hogy a profitot jó dolognak tartja, ennek gyarapítását tekinti egyik feladatának.

Többféle vállalkozás

Amikor átvette a birtokot, évi 28 millió font profitot termelt ugyan, de értéke csak 763 millió font volt. Az irányításával az agrártermékek eladásából származó bevétel alig változott, miközben az egyéb javak kereskedelméből származó ötmilliárd fonttal nőtt.

A vállalkozások bővítésének része, hogy beszálltak olyan hosszú távon biztos jövedelmet termelő befektetésekbe, mint a The Oval krikettpálya Dél-Londonban, a Dartmoor Börtön vagy a Scilly-szigetek. A növekvő aktivitás emelkedő költségeket is jelent, a hercegség alkalmazottainak bérköltsége például évente több mint hatmillió font (2,78 milliárd forint). Sokba kerül az is, hogy Károly elvárásának megfelelően a vagyon fenntartása idővel nettó nulla szén-dioxid-kibocsátással járjon.

Várakozások szerint Vilmos herceg folytatni fogja apja közvetlen részvételét a birtok irányításában. Bár a kedvezőtlen gazdasági körülmények miatt az átvétel pillanatában a brit ingatlanpiac zsugorodásnak indult, a hercegség hossza távon tovább gyarapodhat.