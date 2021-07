"Az oltatlan emberek potenciális variánsgyárak" - mondta William Schaffner, a Vanderbilt Egyetemi Orvosi Központ fertőző betegségek osztályának professzora a CNN-nek pénteken. Ezt azzal magyarázta, hogy az új koronavírusváltozatok egyetlen forrása a fertőzött személy teste.

"Minél több az oltatlan ember, annál több lehetőség van a vírus szaporodására" - jelentette ki Schaffner, aki szerint amikor a szaporodás megtörténik, mutálódik, és egy "olyan variánst dobhat ki, amely még súlyosabb lesz a későbbiekben".

Minden vírus mutálódik, és bár a koronavírus nem különösen mutációra hajlamos, mégis változik és fejlődik. A legtöbb átalakulás nem jelent semmit a vírus számára, néhány viszont gyengítheti azt. Néha azonban egy vírus véletlenszerű mutációt fejleszt ki, amely előnyhöz juttatja - például hozzásegíti, a jobb átvihetőséghez, vagy a hatékonyabb replikációhoz, vagy ahhoz a képességhez, hogy sokféle gazdaszervezetet megfertőzzön.

Az előnyt szerzett vírusok versenyre kelnek más vírusokkal, és végül ők alkotják a valakit megfertőző vírusrészecskék többségét. Így dominánssá is válhat az vírustörzs. De ehhez replikálódnia kell, ehhez egy nem beoltott személy biztosítja a "táptalajt".

"Ahogy a vírusokban mutációk jelennek meg, azok maradnak fenn, amelyek megkönnyítik a vírus terjedését a populációban" - mondta Andrew Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health mikrobiológusa és immunológusa a CNN-nek.

"Minden egyes alkalommal, amikor a vírusok változnak, ez más platformot ad a vírusnak, hogy újabb mutációkat adjon hozzá. Most olyan vírusaink vannak, amelyek hatékonyabban terjednek".- tette hozzá utalva a világszerte megjelent változatokra. Köztük van a B.1.1.7 vagy alfa változat, amelyet először Angliában azonosítottak, de a B.1.351 vagy béta változat is, amit Dél-Afrikában észlelték. A delta változatot, más néven B.1.617.2-t Indiában mutatták ki először. Az Egyesült Államokban pedig több saját változat is megjelent, köztük a B.1.427 vagy epszilon-törzs, amelyet először Kaliforniában, és a B.1.526 vagy eta változat, amelyet először New Yorkban diagnosztizáltak.

Egy új variáns máris végigsöpört a világ nagy részén. Tavaly nyáron a vírus egy D614G nevű mutációt hordozó változata Európából az Egyesült Államokba, majd a világ többi részére is eljutott. A változtatás sikeresebbé tette a vírust - jobban szaporodott -, így ez a változat átvette a Kínából származó eredeti törzs helyét. Azelőtt jelent meg, hogy az emberek elkezdték volna megnevezni a változatokat, de ez lett a vírus alapértelmezett változata.

Az újabb változatok többsége a D614G-t módosította. Az alfa variáns, vagyis a B.1.1.7 tavasz végére az USA-ban domináns változattá vált, köszönhetően a hatékonyabb átvihetőségének. Most a delta változat még jobban képes terjedni, és ez lesz a domináns változat számos országban, köztük az Egyesült Államokban is.

A jelenlegi vakcinák eddig minden változat ellen jól védtek, de ez bármikor megváltozhat. Ezért az orvosok és a közegészségügyi tisztviselők azt szeretnék, ha minél többen beoltatnák magukat.

"Minél inkább hagyjuk a vírus terjedését, annál több lehetősége van a vírusnak a változásra" - tanácsolta az Egészségügyi Világszervezet a múlt hónapban.

A védőoltások sok országban nem állnak széles körben rendelkezésre. Az Egyesült Államokban azonban bőséges a kínálat, miközben a kereslet lassul. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjainak (CDC) adatai szerint mindössze 18 államban oltották be teljes mértékben a lakosság több mint felét.

"Jelenleg az Egyesült Államokban körülbelül 1000 megyében az oltási lefedettség nem éri el a 30 százalékot. Ezek a közösségek, elsősorban a délkeleti és középnyugati területeken, a legveszélyeztetettebbek. Néhány ilyen területen már most is növekvő megbetegedési arányokat tapasztalunk" - mondta Rochelle Walensky, a CDC igazgatója csütörtökön a Fehér Házban tartott tájékoztatóján.

Ha a vírus megpróbál megfertőzni valakit, aki immunis, sikertelenül, vagy sikerrel járhat, és enyhe vagy tünetmentes fertőzést okozhat. Ebben az esetben a vírus a felkészült immunrendszer nyomására szaporodik. Mint egy bankrabló, akinek a képe mindenütt körözési plakátokon szerepel, az a vírus lesz sikeres, amelyik véletlenszerű változtatásokat hajt végre, amelyek miatt kevésbé tűnik fel az immunrendszer számára. A nem beoltott emberek e populációi nemcsak a terjedéshez, hanem a változáshoz is lehetőséget adnak a vírusnak.

"Elég egyetlen mutáció egyetlen embernél" - mondta Philip Landrigan, a Boston College immunológusa az amerikai hírcsatornának.