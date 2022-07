A nem visszaváltható visszaváltós pohár bevonult a hiénataxisok, a túlárazott ATM-ek és a turistákat megkopasztó belvárosi éttermek mellé a turistacsapdák közé, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ezt még a hazai terepen otthonosan mozgók sem tudják kikerülni, hacsak nem kerülnek el messziről jó pár helyet, vagy egyáltalán nem isznak, ami nem életszerű, főleg nyáron - írja a G7.

A visszaváltható poharakkal itthon is több cég foglalkozik, de leginkább a Cup Revolution repohárnak mondott megoldása terjedt el. A vállalkozás azt ajánlja partnereinek, hogy 400 forintért adjanak egy poharat – ezt azonban nem betétdíjként fizetik meg a vendégek, hanem meg kell venni a poharat.

Sose jön vissza a pénz



Ha visszaviszi valaki, akkor egy tokent kap érte, amit a rendszerben részt vevő szórakozóhelyeken lehet beváltani, de a pénzt sosem adják vissza. És ez nem minden, van itt más gond is.

A nagydarab műanyag tokeneket nehézkes hordozni, sok el is kallódik. Mivel alig néhány tucat helyen elérhető a rendszer, nem is lehet túl sűrűn használni. Sokan panaszkodtak arra is, hogy vendéglátó helyeken arra hivatkozva nem kaptak tokent, hogy éppen elfogyott, de a pénzt sem adták vissza.