Újabb komoly csapás fenyegeti az európai gazdaságot az energiaválság mellett. A nagy szárazság miatt olyan szintre esett a kontinens egyik legfontosabb vízi szállítási útvonalát jelentő Rajna vízszintje, hogy hajszálnyira került a hajózhatatlanná válástól. Ennek messzemenő negatív következményei lennének az egész német iparra és energiaellátásra - írja összefoglalójában a Bloomberg.

A folyó vízszintje az áruk berakodása szempontjából fontos helynek számító Kaubnál 47 centiméterre eshet a hét végén, ha innen további 7 centimétert csökkenne, akkor a teherhajók számára gazdaságosan átjárhatatlanná válna. Ha ez megtörténne, akkor komolyan megnehezülne egy csomó áru – az üzemanyagtól kezdve a különböző vegyipari cikkekig – szállítása. Mindezt akkor, amikor a német kormány épp elhárítani igyekszik az Oroszország ellen Ukrajna lerohanása miatt hozott embargók gázellátásra gyakorolt negatív hatásait.

A szénszállítást már leállítottuk az alacsony vízszint miatt, mivel kevesebb hajó képes azon haladni, s azok is a szokásosnál kevesebb terhet szállíthatnak. Emiatt a szénszállítás költségei megemelkedtek s ez a még működő szenes erőművekben megdrágítja az áramtermelést - közölte az EnBW AG nevű német áramszolgáltató cég.

Legutóbb is megütötte a német GDP-t

Utoljára, amikor 2018-ban ennél alacsonyabb volt a vízállás, a német negyedik negyedéves GDP növekedésének ütemét 0,4 százalékponttal csökkentette a szállítmányozásban keletkezett zavar a JPMorgan becslései szerint. Most azonban ennél is fájdalmasabb lehet a rajnai útvonal kiesése, azt ugyanis jelentősen felértékelte az orosz energiahordozók szankciók miatti hiánya.

Az 1288 kilométeren keresztül Svájctól az Északi Tengerig kígyózó folyón fűtőolajat, gázolajat, szenet és más árucikkeket is szállítanak nagy mennyiségben. Az alacsonyabb vízállás azt jelenti, hogy a teherszállító hajók kevesebb árut rakodhatnak, hogy kisebb legyen a merülésük.

A Kaubnál mért jelenlegi vízállás egyébként jelenleg 60 centiméter, a további csökkenés a Német Szövetségi Vízi Utakért és Hajózásért Felelős Hivatal becslése. A Kaubnál mért érték nem a folyó valódi mélységét jelenti, néhány hete például a mért 90 centiméter azt jelentette, hogy a folyó mélysége nagyjából 2 méter volt. A Német Szövetségi Hidrológiai Intézet munkatársai mondták néhány hete azt, hogy gazdaságilag értelmetlenné válik teherszállító hajók számára a szállítás a vízi útvonalon, ha ez a mért mélység 40 centiméterre csökken.

Az alacsony vízállás már most is zavarokat okoz a német és a svájci olajimportban és üzemanyag ellátásban, s ez hatással van a többi térségbeli ország ellátására is, hiszen ekkor nő a terhelés a vasúti és közúti szállítási kapacitásokon. Ráadásul ez utóbbi kettő kifejezetten drága a vízi szállításhoz képest, s ezért ha ez így marad, akkor meglehetősen nehéz lesz a hideg idő beállta előtt feltölteni a német és a svájci, nemrég felszabadított stratégiai tartalékokat - mondta Josh Folds, a Facts Global Energy európai olajelemzője.

A hajózási költségek egyébként már most teljesen elszabadultak és három éve nem látott magasságba szöktek. Míg pár hónapja 25 euróba került elszállítani egy tonna árut svájci Bázelbe, addig ennek ára mostanra 200 euróra ugrott.

Aki most kapcsol, már elkésett

Egy csomó cég már tett intézkedéseket az alacsony vízállás miatt. Az EnBW például már korábban feltöltötte szénkészleteit, a BASF speciális, alacsony vízállásra tervezett uszályokat bérelt, az Evonik Industries is extra uszályokat és teherautókat bérelt, hogy a kisebb rakodási szintet kompenzálni tudják. Utóbbi cég állítása szerint nekik jelenleg nincsenek ellátási zavaraik és szerintük a cégek jobban fel vannak készülve a helyzetre, mint voltak 2018-ban.

Ugyanakkor lehet, hogy akik most kezdenek el pótlólagos szállítókapacitásokat keresni, pórul járnak. A két vegyipari termékekre, gázra, olajtermékekre és szénre specializálódott logisztikai vállalat, a VTG AG és a Hoyer Gorup elmondása szerint teljes kamion és vasúti kocsi flottájuk kapacitása foglalt, ugyanakkor emberhiány és kezelési problémák miatt a vasúti száűlítási határidők kitolódtak. Eközben a VTG szóvivője szerint a szénszállítás iránti igény rekordszintre emelkedett azóta, hogy Oroszország megtámadta februárban Ukrajnát.