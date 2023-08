Az intézkedés értelmében a nem EU-s polgároknak a belépéshez előzetesen ki kell tölteniük egy kérelmet, amelynek elbírálási díja 7 euró lesz.

Az eljárás elsősorban azokra vonatkozik, akiknek nincs állandó tartózkodási engedélyük az EU-ban, vagy nem kell vízumot igényelniük a beutazáshoz.

A díj megfizetése alól 18 év alatt és 70 év felett mentesülnek a beutazók.

A hatóságok fennakadások nélküli bevezetést ígérnek, mert az online platform a kérvényezés után rövid idő alatt kiállítja majd a dokumentumot. A beutazásra feljogosító engedély három évig, vagy a megadott személyi dokumentum lejáratáig lesz érvényes.

Akik megszerezték az engedélyt, évente 90 napot tölthetnek el európai területen, 180 napos szünetekkel az érvényességi időszakban. A kezdeményezéshez az Európai Unió tagállamain kívül Liechtenstein, Norvégia és Svájc csatlakozott.

Az EU lassúsága

A tervezett bevezetési menetrend alapján 2024. január 1-től lép életbe az ETIAS. Maga az uniós jogalkotási folyamat még 2018-ban kezdődött el, és hiába született viszonylagos gyors döntés, a rendszer bevezetésének időpontját többször eltolták.

A rendszer alkalmazását eredetileg 2022-re, majd 2023 elejére, aztán novemberére tervezték. A felelős intézmények és hatóságok a késlekedés okairól részletes információkat nem közöltek.

Az intézkedés célja

A hivatalos uniós álláspont szerint, az ETIAS révén lehetőség lesz előzetes ellenőrzésekre, és szükség esetén az utazási engedély kiadásának megtagadására az olyan, vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik a térségbe kívánnak beutazni.

A tájékoztatás alapján a rendszer hozzájárul majd a belső biztonság javításához, az illegális bevándorlás megelőzéséhez, a közegészségügy védelméhez és a határátlépés idejének lerövidítéséhez azzal, hogy már az engedélyezési folyamat során azonosítja azokat a személyeket, akik valamilyen szempont alapján kockázatot jelenthetnek.

Felmerülő problémák

Nagyon kétséges, hogyan állítaná meg az előzetes online ellenőrzés és a regisztrációs díj bevezetése az illegális migrációt, mivel a legtöbb esetben a bevándorlók ellenőrizetlenül lépik át a határokat a szükséges engedélyek és személyi papírok nélkül.

Arra van esély, hogy a rendszer képes lehet a szükséges személyi iratokkal belépni szándékozó, mégis a közbiztonságra veszélyes személyek kiszűrésére, ám ezen embereknek az elutasítás után is számos lehetősége marad az illegális határátlépésre.

Nemzetközi trend

Az elmúlt években hasonló gyakorlatot vezetett be Ausztrália, az Egyesült Államok és Kanada is. A viszonosság elve alapján az uniós vízumkötelezettség rájuk, nem utolsósorban pedig az EU-ból távozó britekre is kiterjed majd.