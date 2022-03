A minisztérium hírszerzési főigazgatósága pénteken a facebookon osztotta meg a hírt, miszerint az egy hónapja tartó megszállásban résztvevő katonák, feltehetően már hetek óta nem kapnak fizetést az orosz büdzséből. A villámháborúra szánt összegek még februárban elfogyhattak, és a szankciós intézkedések miatt, annyira üres az orosz államkassza, hogy a források átcsoportosítására is képtelenné váltak.

Olyan információkhoz jutott a főigazgatóság, melyek szerint a Krím-félszigeten belépő csapatoknál különösen problémás a helyzet, ugyanis az ide szánt költségvetés teljessége elment még februárban az eredeti kifizetésekre, amiket "üzleti út" címen kaptak az itt harcoló orosz csapatok. Márciusra semmiféle tartalék nem maradt a további kifizetésekre.

Hasonló a helyzet a különböző orosz zsoldoscsapatokkal, akiket Putyin előszeretettel alkalmaz "speciális hadműveleteiben." A magáncégek katonái egyre gyakrabban tagadják meg az ukrán területre lépést, arra hivatkozva, hogy kötelezettség szegést követ el az orosz állam, mivel nem fizeti ki őket szerződésüknek megfelelően. Állítólag se a harcban való részvételért, se a sérülésekért nem kapják meg a megbeszélt összeget, és a beígért "szociális garanciákból" is kimaradnak.

Ugyan mint a legtöbb ukrán szerv tudósításait, ezeket az értesüléseket is érdemes némi fenntartással kezelni, a fizetés hiány is hozzájárulhat ahhoz az állítólagosan egyre csökkenő harci kedvhez, amelyről a Pentagon jelentett néhány napja. A jelek továbbra is arra mutatnak, hogy nem sikerült a megszállás megszervezése, és Putyin serege folyamatos logisztikai, illetve ellátmányi gondokkal küzd.

