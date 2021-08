A gyakorlatilag egypártrendszerként működő orosz politikai rendszer „centrális politikai ereje”, a Vlagyimir Putyin államfőt és kormányát támogató Egységes Oroszország párt bajban van. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint csak a szavazatok 27 százalékára számíthat a szeptember 17-19. közt tartandó parlamenti választásokon, ami kérdésessé teszi abszolút többségének fenntartását a Dumában – írja Ben Noble politológus professzor, Kelet-Európa szakértő a szavazást megelőző kampánymanőverekről szóló cikkében a Moscow Timeson.

Ki más húzhatná ki a bajból a pártot, mint Vlagyimir Putyin – gondolhatták a kormánypárt agytrösztjében, és augusztus első napjaiban a tettek mezejére léptek. Útjára indították a párt új szervezeti rendszerét, amit helyi nyilvános támogatási főhadiszállások hálózatának kereszteltek, és bejelentették, hogy az Egységes Oroszország új jelszóval folytatja a kampányt. Ez úgy szól, hogy „Mi vagyunk Putyin csapata, mi vagyunk az Egységes Oroszország”. Nem kell atomfizikusi diploma annak kitalálásához, hogy ezzel ki akarják használni, hogy az elnök népszerűségi indexe ugyanannak a felmérésnek alapján 57 százalék.

Méregteleníteni akarják a leamortizált Egységes Oroszország márkanevet, vagy pontosabban fogalmazva azt akarják elérni, hogy a választók ne a pártra gondoljanak, amikor behúzzák az X-et a szavazólapon, hanem Putyinra. Nem ez az első eset, hogy az Egységes Oroszország az elnök farvizén próbál hajózni. Például 2007-ben az volt a szlogenjük, hogy „Egységes Oroszország – Putyin pártja”. Akkor azonban a párt listájának élén szerepelt Vlagyimir Putyin neve, míg most nincs erről szó. A nagy kérdés már csak az, hogy a pártnál népszerűbb elnök húzza-e majd maga után a pártot, mint egy mozdony, vagy Putyin népszerűségét morzsolja le az, hogy az emberek fejében összekapcsolódik az Egységes Oroszországgal.

Tükörkép

Ironikus Putyin csapatának megalakulásában, hogy mintegy visszatükrözi azt a kifejezést, amit Alekszej Navalnij aktivistáira használtak eddig. Nagy különbség azonban, hogy a hatalom módszeresen felszámolta Navalnij csapatát, ha kellett, betiltásokkal azon a címen, hogy külső hatalmak ügynökeként tevékenykedő civil szervezetekről van szó, ha kellett vezetőik letartóztatásával. Ezen túl azonban az Egységes Oroszország ugyanúgy helyi főhadiszállások sorából próbálja szervezni kampányát.

A névhasználat és a szervezeti struktúra másolása mellett, a politikai napirend meghatározásában is igyekszik a valós ellenzékétől tanulni a kormánypárt. Alekszandr Kinstein parlamenti képviselő, az Egységes Oroszország egyik vezetője nemrégiben számolt be egy korrupciós vizsgálatról, amely egy vidéki rendőr ellen indult. Képeket is megosztott az interneten az illető elegáns lakásáról, ami önkéntelenül eszébe juttatja az embernek Navalnij filmjét Putyin – nem a saját tulajdonában lévő – fényűző Krími rezidenciájáról. (Az orosz elnök szerint semmi köze hozzá, legfeljebb megfordult ott.)

A választás tétje

A Kremlnek elsősorban az a választás tétje, hogy a képviselők mandátuma 2026-ig szól majd, azaz tovább tart, mint a következő elnökválasztás időpontja, 2024. Ebből fakadóan kettős jelentősége van az Egységes Oroszország sikerének, ami egyet jelentene azzal, hogy a Duma 450 képviselői mandátumából 300-at meg kellene szerezniük. A tartalmi szempont az, hogy a kormány továbbra is kezében tudná tartani a törvényhozás folyamatát, nem kényszerülne még arra sem, hogy a rendszer álellenzékével – a kommunistákkal és radikális nacionalista orosz liberálisokkal – egyezkedjen.

A győzelem szimbolikus jelentősége az lenne, hogy fenntartaná a „centrális politikai erőteret” megtestesítő párt legyőzhetetlenségének érzetét és mítoszát, eleve elvéve bárkinek a kedvét attól, hogy megpróbáljon szembe szállni vele. Ezzel jeleznék, hogy az ország elitje mögött áll a társadalom többsége, és mindkettő támogatja Oroszország vezetését.

Bármi megtörténhet

Láthatóan készülnek azonban arra is, hogy ez nem jön össze, ezért beszélnek egyre többet a választást befolyásolni akaró „külföldi beavatkozásról”. Szergej Lavrov külügyminiszter azt állította például, hogy a nyugati országok igyekeznek összezavarni a választásokat, hogy azután megkérdőjelezhessék annak eredményét. Ezzel egyben előre olyan érzetet akarnak kelteni, hogy akik később rákérdeznek a borítékolható szabálytalanságokra, valójában külföldi hatalmaknak dolgozó hazaárulók.

A kormánypárt átalakulása Putyin csapatává és ez a körítés bizonyítja, hogy az orosz vezetés komolyan vesz minden szavazást, mert még a simlis választások is hozhatnak váratlan meglepetéseket. Olyan fordulatokat, amik veszélyeztetik a hatalomban lévők pozícióját. Egy pozitívumot emelhetünk ki történet végére: legalább nem unalmas az oroszországi szavazást megelőző választási kampány.