A Guardian cikke szerint a nyaralóban vannak bidék, amelyek darabonként 10 800 dollárba (körülbelül 4 millió forintba) és zuhanyrózsák, amik 4600 dollárba (1,75 millió forintba) kerülnek. Valamint ott van a 110 ezer dolláros (mintegy 42 millió forintos) Fior di Bosco márványból álló padló és a fedett medence, amibe egy dekoratív vízesés folyik az első emeletről - idézi a portál.

A Dozsgy független orosz tévécsatorna hat éve arról számolt be, hogy az észak-oroszországi Karélia régió erdőinek mélyén az építészek által alázatosan „halászkunyhónak” nevezett nyaralóról a helyiek széles körben „Putyin dácsájaként” beszéltek.

Míg az orosz elnök a brit kormány elemzése szerint csak néhány vagyontárgyat vett hivatalosan a nevére, addig a lap arról számolt be, hogy Putyin ebben a luxusingatlanban szokott lazítani.

A ház egy részét füves tető borítja és helikopterleszálló is van rajta. A hat hálószobás ház féldrágakövekkel van befűzve.

A helyhez saját sörfőzde és természetes vízesés is dukált

A környező területeken található egy második két szintes épület is, amely hatalmas szórakozóhelynek tűnik, egy nyitott terű, több mint 200 négyzetméteres étkezővel. Tartozik hozzá egy privát sörfőzde is egy 345 ezer eurós (kb. 140 millió forintos) osztrák sörfőző berendezéssel is, ami napi 47 liter sört tud készíteni, a második emeleten pedig a Ladoga-tóra néző teázó van. Tavaly elkezdődött egy különálló, 2 szintes épület építése is, ami további konyhai eszközöket, valamint hal-, hús- és zöldségtárolót is tartalmaz. A „pajtában” két kis medence van, de egy ösvény is levezet a Ladoga-tó természetes vízeséséhez is, ahol egy hangulatos pavilon nyújt menedéket a napfénytől.

Az általános építési munkákat egy dokumentum szerint 187 millió rubelre (1,3 milliárd forintra) becsülik. Putyin tagadja, hogy ő lenne a komplexum valódi haszonélvezője és papíron semmi sem utal arra, hogy az ingatlant közvetlenül hozzá lehetne kötni - írja a 444.hu.

Mint emlékezetes: tavaly januárban Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus Korrupcióellenes Alapítványa (FBK) leplezte le a Fekete-tenger partján fekvő Gelendzsik városa mellett található 1,35 milliárd dollár (közel 397 milliárd forint) értékű palotát, amelyet az orosz média már 2010-ben Vlagyimir Putyinhoz kötött. A már nem is rezidenciának, hanem inkább egy egész városnak tekinthető komplexum királyi pompát biztosít az oda érkezőknek.