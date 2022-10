Ország Biztonsági Tanácsának tagjai előtt jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy Herszonban, Luhanszkban, Donyeckben és Zaporizszsjában hadiállapotot vezet be. Az államfő arra is utasította a kormányt, hogy Mihail Miszustin miniszterelnök vezetésével hozzon létre egy különleges koordinációs tanácsot, amely az oroszországi régiókkal együttműködve fokozza Moszkva ukrajnai háborús erőfeszítéseit – számolt be a Reuters.

A stateriális állapot kapcsán nem tudni, hogy a szigorúbb biztonsági intézkedéseken túl milyen közvetlen hatása lesz a négy megszállt tartományban. Putyin mindössze annyit mondott, hogy az általa elrendelt intézkedések növelik a gazdaság, az ipar és a termelés stabilitását az Oroszország által különlegesnek nevezett katonai művelet támogatására.

A közel nyolc hónapja tartó háborút követően a lépések Putyin legújabb eszkalációját jelentették, amellyel az ukrán erők által szeptember eleje óta elszenvedett súlyos vereségek sorozatát próbálta ellensúlyozni.

Már sokan menekülnek Herszonból

A lépések ugyanazon a napon történtek, amikor a négy megszállt régió egyikében, Herszonban az oroszok által beiktatott tisztviselők felszólították a civileket, hogy a lehető leghamarabb hagyjanak el bizonyos területeket egy közelgő ukrán támadásra számítva. A cél az, hogy a civil lakosság az előtt távozzon, hogy harci övezetté alakulna a térség.

Kirill Sztremouszov, az Oroszország által támogatott helyi közigazgatás helyettes vezetője videós felhívást tett közzé, miután az orosz erőket a térségben 20-30 kilométerrel visszaszorították az elmúlt hetekben az ukrán védelmi erők.