Amióta Kína elég fejlett lett ahhoz, hogy a nagyobb autógyártók versengjenek érte, a Volkswagen abszolút piacvezető lett, egészen mostanáig. Piaci részesedése 12-16 százalék között mozgott 2008 óta, az utóbbi időben azonban csökkenésnek indult, mostanra azonban visszaszorult 10 százalékra.

Elektromost vesznek

A VW 427 ezer autót adott el az első negyedévben Kínában, azonban 440 ezer darabbal megelőzte őt a BYD, a kínai elektromosautó-gyártó. A Volkswagen értékesítésének mindössze 6 százaléka volt elektromos autó, így ebben a szegmensben szinte labdába sem rúgott a kínai gyártóval szemben. A folyamat ráadásul más cégeket is érint: a BYD mellett a Geely is előretör a piacon, miközben a Honda értékesítése is visszaesést mutat.

Tarol a BYD

A shenzeni központú BYD tavaly 1,86 millió autót adott el, és miután kizárólag elektromos típusokat gyárt, ezzel a számmal meg is előzte a Teslát. Értékesítésének döntő része egyelőre Kínában zajlik, így egyelőre csak az ottani piacot halássza el Elon Musk cége elől, de nem zárható ki, hogy más piacokon is sikeres lesz a típus, elsősorban Ázsiában, de az európai és latin-amerikai piacokat is célozzák.

Az idei első negyedévben 550 ezer autót értékesített a BYD, így a kínai 427 ezer mellett bő 120 ezer jutott exportra. Az elektromos autók piacán 38,8 százalék lett a BYD részesedése Kínában, míg a Tesla 10 százalékot tudhatott magáénak, mellettük még öt gyártó ért el 4 százalékos piaci részesedést, köztük a Geely 4,5 százalékot.

A tőzsdén is előzött

A BYD idén legalább 3 millió járművet szeretne értékesíteni, a Bloomberg elemzője szerint a 3,7 milliós mennyiség sem kizárt. A BYD cégértékben is lekörözte a Volkswagent: idén 16 százalékos emelkedés után 95 milliárd dollár lett a cég teljes kapitalizációja a hongkongi tőzsdén, míg a Volkswagen részvények összértéke 77 milliárd dollárnak felel meg. Hozzá kell tenni, hogy a Tesla tőzsdei értéke 500 millió dollár: Elon Musk cégénél nagy nyereséget várnak a befektetők hosszabb távon.

Egyszerű modell, egyszerű gyártás

Felmerül a kérdés, hogyan tudtak a kínai gyártók ilyen könnyen nagy részesedést szerezni a piacon, miközben korábban, a belső égésű autók korában erre esély sem volt. Az ok kézenfekvő: az elektromos autó egy sokkal egyszerűbb szerkezet, mint a belsőégésű. Ha nem tesznek bele túl sok extrát (mint például önvezető rendszer), akkor egyszerű és olcsó a gyártása, a legnagyobb költségtételt az akkumulátor jelenti.