Öt évvel az emlékezetes csődje, illetve a Toshiba kivonulása után a pennsylvaniai székhelyű Westinghouse vállalatot ismét eladják - adta hírül a Nuclear Newswire. Ezúttal 49 százalékos részesedéssel a kanadai Cameco Corporation lépett elő a legnagyobb részvényessé azt követően, hogy az ontariói székhelyű, uránbányászattal is foglalkozó cég a Brookfield Business Partners (BBP) oldalán bejelentette, hogy egy 7,9 milliárd dolláros üzletkötéssel felvásárolják az atomerőművi berendezéseket gyártó Westinghouse Electricet.

A vevői elképzelések szerint az üzletet 2023 második felében lehet majd véglegesíteni, amikor a BBP 51 százalékos részesedéssel fog rendelkezni a Cameco-val közös konzorciumban.

A Westinghouse teljes vállalati értéke jelenleg 7,875 milliárd dollár, ám a cégnek mintegy 3,4 milliárd dolláros adóssága van. Ez utóbbit a vevők magukra vállalják a 4,5 milliárd dollárra becsült tőkeköltséget pedig lnyegében megfelezik: a Brookfield Renewable és intézményi partnerei 2,3 milliárd dolláros, a Cameco pedig mintegy 2,2 milliárd dolláros befektetéssel fedi le ezt a tételt.

A mindenkinek jó üzlet

A Westinghousenak négy üzletága van:

a nukleáris üzemanyagokkal foglalkozó üzletág fűtőelem-kazettákat és egyéb kiegészítő berendezéseket gyárt és telepít,

az Energy Systems divízió tervezi az új atomreaktorokat,

a környezetvédelmi szolgáltatások üzletág elsősorban a "nukleáris fenntarthatóságot", de a környezetvédelemi és kármentesítési feladatokat vállalja, illetve végzi el,

az üzemi szolgáltatások üzletág pedig az ismétlődő szolgáltató kimaradások kezelésével és a karbantartással, illetve az alkatrészcserékkel és más mérnöki megoldásokkal foglalkozik.

A Westinghouse-t a Brookfield vásárolta fel 2018-ban az atomerőműépítő cég által majdnem teljes egésézben bedöntött Toshibától. A most kiadott közleményben az olvasható, hogy a Brookfield Business Partners állítja: a Westinghouse jövedelmezősége mára csaknem megduplázódott, és az üzlet, a piac és az érdeklődés is felpörgött.

A Cameco pedig azzal indokolta a bevásárlását, hogy a Westinghouse az atomenergia-szektor közel felének nyújt ilyen-olyan szolgáltatásokat, és ez segítheti a Camecot abban, hogy az urántermelési és üzemanyag-szolgáltatási képességeit jobban érvényesíteni tudják a világban.

Ígéretek és az állatorvosi ló

A Westinghouse az utóbbi hónapokban Európában is több helyszínen észrevetette magát: felbukkantak az oroszokat kizáró cseh nukláeris program környékén, jártak és ígértek jó néhány dolgot Ukrajnában, de Pakson is. A sok, jövőre vonatkozó elképzelésnél azonban mégiscsak a tettek jelentik a többet. Mert hiába ígért új erőműveket a Westinghouse, ha az Egyesült Államokban az utóbbi 30 évben épített egyetlen új atomerőművével kapcsolatban, ami referncia lehetne, nincsenek túl fényes hírei.

A Vogtle-3 és -4 reaktorok építése - a francia Flamanwille-3, illetve a finn Olkiluoto-3 mellett - az atomerőmű építési hibák állatorvosi lova. Azzal együtt is, hogy határidőket és a többszörös költségeket is jócskán átlépő projekttle kapcsolatban éppen a napokban jelentette be az építő Georgia Power, hogy megkezdődött a Vogtle-3 blokk reaktormagjának üzemanyag-betöltése, és ham incen renben megy, jövőre talán már kereskedelmi üzembe állhat.