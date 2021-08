Az egészségi állapotuk vagy koruk miatt veszélyeztetett emberek számára kifejezetten előnyös a harmadik oltás, és arra így egyáltalán nem szabad luxustermékként tekinteni – közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régióért felelős igazgatója hétfőn a hvg.hu beszámolója szerint.

Hans Kluge kijelentése gyökeres ellentétben áll a szervezet egy korábbi állásfoglalásával, amit ugyancsak a harmadik oltás nyomán adtak ki, de egész más hangsúllyal: az augusztus elején megjelent kommünikében ugyanis arra figyelmeztettek, hogy a harmadik vakcinák beadásával azért sem szabad sietni, mert vannak régiók, ahol még az elsőket sem adták be.

A WHO akkor arra biztatott, hogy a kormányok legalább szeptemberig várjanak, mert félő, hogy az újabb oltási program csak fokozza az országok közti egyenlőtlenségeket, miközben szélesíti az árkot védettek és az oltatlanok között.

Azóta viszont pálfordulás állt be a szervezetnél, és ma már azt javasolják, hogy az igazán veszélyeztetettek igényeljék a harmadik oltást, mert általa nagyobb biztonságban lesznek.

Kluge szólt arról is a The Guardian cikke szerint, hogy az elmúlt nyolc hónapban 850 millió adag koronavírus elleni oltást adtak be a régióban, ami soknak tűnhet, de az eltelt hat hét adatait nézve egyértelmű lassulás fedezhető fel a vakcinák beadásában. Ezzel szemben világszerte növekszik az új fertőzöttek száma, amit a terjedő variánsok, köztük a delta okoz. Kluge szerint a delta azért kapott erőre, mert sok országban enyhítettek a korlátozásokon, az emberek utaztak.

Az európai igazgató beszámolt arról is, hogy az oltáselleneség továbbra is hátráltatja a válság elleni küzdelmet. Ez néhány országban sokkal erősebben van jelen szerinte, így azokon a területeken sokkal súlyosabb a vírus okozta probléma.