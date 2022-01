Az omikron koronavírus-változat hat-nyolc héten belül megfertőzheti Európa lakosságának több mint felét – állítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik tisztviselője a Bloomberg híre szerint. Az óriási sebességgel terjedő vírusmutáns nyugatról keret felé haladva söpör végig a régión – mondta Hans Klube, a WHO Európáért felelős térségi igazgatója. Ezt az Institute for Health Metrics and Evaluation kutatóintézet előrejelzésére alapozta.

Ezzel egyidejűleg egy másik WHO-tisztviselő azt mondta, hogy túl korai még kijelenti azt, hogy a koronavíruskór népbetegséggé válik. Ezt a kérdést a spanyol kormány vetette fel, mondván: ideje megvitatni ezt a minősítést is. A népbetegséget az olyan kórokra mondják, amelyek vírusa kiszámítható szinten stabilan kering az emberek között, ismétlődően megbetegítve őket. Catherine Smallwood a WHO európai irodájának sürgősségi ügyekkel foglalkozó vezető tisztviselője szerint itt még messze nem tartunk.

Kapcsolódó Rendet vágna a vakcinavitában egy egyszerű megoldás

Egyelőre együtt kell élnünk azzal a helyzettel, hogy jelentős a bizonytalanság a kórokozóval, a járvánnyal és annak következményeivel kapcsolatban - fejtegette. - Azt láthatjuk, hogy a vírus nagyon gyorsan változik és képes újabb és újabb kihívásokat intézni az emberekkel, a szakértőkkel és a hatóságokkal szemben. Bizonyosan nem értük el azt a szintjét a kórnak, amikor népbetegségnek kellene neveznünk.