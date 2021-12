Az Egyesült Királyságban működő közegészségügyi ügynökség, az Knowledge-Action-Change (KAC) nemrég adta ki új jelentését, amelynek az „Utolsó háború: a WHO és a nemzetközi dohányszabályozás” címet adta. Ebben hangot adnak azon aggályaiknak, hogy a szervezet túl szigorúan ítéli meg az olyan, a cigarettát kiváltani hivatott, ártalomcsökkentett termékeket, mint az elektromos cigaretta, a hevített dohánytermékek vagy dohánytasakok és a snüssz (skandináv országokból származó, füstmentes dohánytermék).

A világon mindenhol komoly erőfeszítéseket tesznek, hogy visszaszorítsák a dohányzást, azonban még mindig 1,1 milliárd ember használ olyan dohányterméket, amely ég. Ez lehet hagyományos cigaretta, de akár vágott dohány is.

Ma már közismert, hogy bár a nikotin is káros az egészségre – ez alakítja ki a függőséget, emeli a vérnyomást, növeli a szívritmust –, a dohányfüst felelős a legtöbb megbetegedésért. A világon évente mintegy 8 millió ember hal meg a dohányzás miatt, a dohányosok 80 százaléka pedig alacsony és közepes jövedelmű országokban él, így a terheket is ők viselik nagy részben.

Egymilliárd halott

Egy 1997-ben készült jelentés évi 3 millióra becsült a dohányzással összefüggő globális halálozást. Ez a szám helytállónak bizonyult, azonban 5 évvel később, 2002-ben már úgy becsülték, hogy 5 millió életet követelnek a cigaretták. A WHO akkor azt mondta, hogy ez a szám 2030-ra eléri az évi 8 milliót. Ebben sajnos tévedtek, ugyanis már 2021-ben elérte. Létezik egy másik becslés is, amely 2001-ben adott egy elismert dohányipari szakértő: szerint 2000 és 2100 között 1 milliárd ember veszti majd életét a dohányzás miatt. Úgy tűnik, ez az előrejelzés most is megállja a helyét.