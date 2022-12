A szervezet honlapján publikált jelentés szerint az európai régióban a népesség majdnem fele - 394 millió ember - szorulna egészségügyi rehabilitációs kezelésre az állapota miatt. A gyorsan öregedő populáció, a krónikus betegségekkel küzdők számának jelentős növekedése, a rehabilitáció nyújtotta előnyök figyelmen kívül hagyása mind hozzájárul ahhoz, hogy Európa-szerte és Közép-Ázsiában sokan nem jutnak hozzá a megfelelő rehabilitációhoz.

- olvasható a WHO közleményében.

Az európai régió egyes térségeiben a rehabilitációs szakemberek hiánya is akadályozza a rászorulók ellátását. A jelentés kiemeli, hogy a közepes bevételű országokban tizenkétszer kevesebb fizikoterapeuta, 141-szer kevesebb mozgásterapeuta és hatszor kevesebb protézissel és ortopéd problémákkal foglalkozó szakember van, mint a gazdag országokban - írja az MTI.

A vizsgált régióban a leggyakoribb rehabilitációt igénylő egészségügyi problémák közé tartozik a derékfájás, törések, hallás- és látásromlás, valamint a stroke és a demencia. Mivel ezek kihatnak az emberek életére, munkaképességére, dollármilliókban számolható az a veszteség, amely ennek következtében a gazdasági termelékenység csökkenése miatt keletkezik.

- hangsúlyozza a WHO-jelentés.

Natasha Azzopardi-Muscat, a WHO európai irodájának országos egészségügyi politikákért és rendszerekért felelős igazgatója rámutatott, hogy a régió több országában a nagyvárosokon kívüli vidéki területeken nem megfelelő a rehabilitációs ellátás. Ennek oka, hogy a legtöbb egészségügyi rendszerben a rehabilitációt nem integrálták teljes mértékben vagy hatékonyan az egészségügyi alapellátásba. Azzopardi-Muscat szerint ezen mindenképpen változtatni kell.

- mondta el Hans Kluge, a WHO európai irodájának igazgatója.

Rehabilitation is an essential health service, more so during health emergencies ????



Today we launch a new report summarizing the need for #rehabilitation in each of our Region’s 53 countries????https://t.co/CpGyf2w9CQ pic.twitter.com/7aQYPR4pbT