A hidrogénboom jól halad, és az elektrolizátorok árának drámai mértékű csökkenése majd azt is lehetővé teszi, hogy az olcsó megújuló energiával bontott vízből nyert zöldhidrogén legyen a legolcsóbb hidrogén a világon - írta meg a Wood Mackenzie legújabb elemzésében.

A Hidrogénköltségek 2021-re: felkészülés a méretezésre címet viselő tanulmány szerint a lúgos és a PEM elektrolizátorok költsége az évtized közepére több mint harmadával, illetve 50 százalékkal csökkenhet, de ennél is drámaibb áresésre számítanak a szilárd oxidos elektrolizátorok piacán - igaz, csak az évtized utolsó harmadába érve.

Mindez azt eredményezi majd, hogy több országban 1 amerikai dollár körüli áron lehet majd 1 kg zöldhidrogént előállítani, de sok országban eljutnak a 2 dolláros szint környékére is. A WoodMac szerint az előállítási és gyártsái költségeket rengeteg tényező csökkenti majd, például a méretgazdaságosság, a folyamatosan és drámai méretekben bővülő piac, az automatizálás és a mind nagyobb modularitás is.

A zöld lesz a nyerő

Bridget van Dorsten, a vállalat hidrogénkutatási elemzője azt is közölte, hogy az 1 dolláros egységár-határ nem elérhetetlen, hiszen már a jelenleg globálisan zajló energiaár-boom előtt, a metánból vagy szénből előállított szürkehidrogén ára a Nemzetközi Energiaügynökség becslései szerint 2019-ben eljutott az átlagosan számított 1,7 dollár körüli szintre (kilogrammonként). És bár ez az ár most jóval magasabb (4,47 dollár), és így a szürke, illetve kék hidrogén előállításának gazdaságossági mutatója is kedvezőtlenebb lett, mint egy évvel ezelőtt, valójában ez a helyzet is a zöldhidrogénnek kedvez inkább.

Ha ugyanis az árral jóval az 1 dolláros célárnál magasabban a "rivális" hidrogéntechnológiák termelési költsége alá érnek, az további hajtóerőt jelent majd a zöldhidrogén elterjedéséhez. (Arról nem is beszélve, hogy míg a zöldhidrogén éppen azért tűnik az energiaátmenetek kulcsszereplőjének, mert nincs károsanyag kibocsátása, a kék- és szürkehidrogénről ez egyáltalán nem mondható el.)

Bridget van Dorsten a tanulmányt beharangozó WoodMac közleményben annyit elárult, hogy a modellezésük szerint 2030-ra 12, 2050-re több mint 20 piacon is lehet majd a világon versenyképes a zöldhidrogén, de hogy mely piacokról is van szó, azt nem részletezte. Konkrét piacok megnevezése helyett annyit árult el, hogy "ott, ahol a legmagasabb a felhasználási arány és a legalacsonyabb a megújuló energiaforrással termelt áram ára."