A World Trade Center elleni első terrortámadás 30. évfordulójára emlékeztek a 2001-ben elpusztított ikertornyok emlékhelyén, és misével a város Szent Péter templomában.

1993. február 26-án a WTC mélygarázsában egy furgonba rejtve 600 kilogramm robbanószert robbantottak fel iszlamista szélsőségesek. A detonációban 6 ember vesztette életét, és mintegy ezren sérültek meg. Az ikertoronyokból emberek ezreit kellett kimenekíteni a robbanást követően.

A támadók célja a toronyházak elpusztítása volt, ami akkor nem sikerült.

A megemlékezésen részt vettek a merénylet halálos áldozatainak hozzátartozói, valamint többen a támadás sérültjei közül, ott volt Eric Adams, New York város polgármestere, és Kathy Hochul, New York állam kormányzója is.

A merénylet elkövetői közül 6 embert ítéltek börtönbüntetésre, köztük a terroristacsoport vezetőjét Ramzi Juszefet. Egy hetedik gyanúsított máig szerepel a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) körözési listáján.

A robbantás miatt elítélt Ramzi Juszef nagybátyja volt az egyik kitervelője a nyolc évvel későbbi, az ikertornyok pusztulását okozó 2001. szeptember 11-i terrortámadásoknak.