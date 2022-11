Kiadta a 129. közleményét is a NAÜ az ukrajnai háborús eseményekkel kapcsolatban. Rafael Mariano Grossi, a szervezet főigazgatója közölte, hogy a Zaporizzsja atomerőmű telephelyén a hétvégén ismétlődő ágyúzások okoztak károkat; a robbanások épületeket, rendszereket és berendezéseket rongáltak meg. A robbanások egy része a nukláeris reaktorok közelében történtek - tette hozzá.

A helyszínen a sugárzás szintje normális maradt és áldozatokról sem érkezett jelentés - olvasható a NAÜ jelentésében, mely arról is beszámolt, hogy az erőmű külső tápellátó egységei is megúszták a mostani támadásokat, így most az erőmű energiaellátása is biztosítva van.

Szombaton kora este lövöldözés kezdődött a területen, amely némi szünet után vasárnap reggel is folytatódott, majd 40 percen keresztül több tucat robbanás is történt, és a délelőtt folyamán ágyúzták a környéket - jelentették a NAÜ szakértői. A telephely vezetése azt közölte, hogy többszörös károkat szenvedett az infrastruktúra, köztük egy radioaktív hulladékot tároló épület, a hűtőért ellátó rendszer, az egyik reaktorba futó elektromos kábelcsoport, a kondenzvíztároló tartályok, illetve egy másik reaktorhoz tartozó segédberendezések is.

„Még egyszer szerencsénk volt, hogy nem történt potenciálisan súlyos nukleáris baleset. Legközelebb lehet, hogy nem leszünk ilyen szerencsések. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne legyen legközelebb”

– mondta Grossi, megismételve, hogy sürgős intézkedésekre van szükség a zaporizzsjai erőmű védelmére és a nukleáris baleset megelőzésére.

A NAÜ vezetője ragaszkodik ahhoz, hogy az erőmű körüli nukleáris biztonsági és védelmi védelmi zónáról szóló megállapodást a felek tartsák be és annak szerezzenek érvényt. Grossi szerint az erőművet ugyan nem érte közvetlen behatás, de az ágyúzás közvetlen veszélyt jelentett, mivel méterekre voltak csak a becsapódások attól, hogy katasztrófát idézzenek elő.

"Aki a Zaporizzsja Atomerőműben lövöldözik, az óriási kockázatot vállal, és sok ember életével játszik” – tette hozzá a bécsi szervezet vezetője.