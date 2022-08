Oroszország minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az ENSZ atomenergia-felügyeletének szakemberei ellátogathassanak a dél-ukrajnai Zaporizzsjai atomerőművet – közölte az ország külügyminisztériumának szóvivője, Marija Zaharova az Al Jazeera szerint.

"Az ügynökséggel és annak vezetésével szorosan együttműködve mindent megteszünk, ami szükséges ahhoz, hogy a NAÜ [Nemzetközi Atomenergia-ügynökség] szakemberei az erőműben tartózkodjanak, és igaz értékelést adjanak az ukrán fél romboló akcióiról" - mondta Marija Zaharova egy nyilatkozatban.

Zaharova felszólította Kijev nyugati szövetségeseit, köztük az Egyesült Államokat és a 27 tagú Európai Uniót, hogy kényszerítsék ki a létesítmény és a közeli területek állandósult ukrán lövöldözésének leállítását.

A zaporizzsjai atomerőművet, Európa legnagyobb atomerőművét márciusban foglalták el az orosz erők. Az elmúlt hetekben folyamatosan lövések érik, és Moszkva és Kijev egymást vádolja azzal, hogy ők állnak a támadások mögött, és súlyos nukleáris balesetet kockáztatnak.

Az ENSZ már régen kéri a vizsgálatot

„Sajnálatos módon az elmúlt néhány napban a de-eszkaláció helyett újabb, mélyen aggasztó incidensekről érkeztek jelentések, amelyek, ha folytatódnak, katasztrófához vezethetnek” – mondta António Guterres ENSZ-főtitkár közleményében a CNN összegzése szerint.

„Sürgetem a katonai személyzet és felszerelés kivonását az erőműből, és azt, hogy kerüljék el katonai erők vagy felszerelések további telepítését a helyszínre” – tette hozzá még a múlt héten az ENSZ-főtitkár.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának csütörtöki New York-i ülésén Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője azt mondta, hogy a legutóbbi támadások miatt az erőmű egyes részein jelentősen nőtt a nukleáris balesetek kockázata, ezért felszólította az oroszokat, hogy sürgősen engedjenek be egy szakértői csoportot a helyszínre, ahol a helyzet „nagyon gyorsan romlik”.

Atomerőmű balesetekre „figyelmeztetett” Moszkva

Még pénteken egy prominens orosz tisztviselő és Vlagyimir Putyin orosz elnök régi szövetségese utalt arra, hogy Moszkva felhatalmazást adhat európai atomerőművek szabotálására.

„Mit is mondhatnánk” - kezdte pénteken egy közösségi médiás bejegyzésében Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, Putyin Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese, akit sokan Putyin lehetséges utódjának tartanak. „Ne felejtsük el, hogy az Európai Unióban is vannak nukleáris létesítmények. És ott is lehetségesek incidensek” – tette hozzá.

Mindezt sok nyugati vezető úgy ítélte meg, hogy miután az EU területén több orosz technológiával, még a szovjet időkben épült nukleáris létesítmény van, hogy Moszkva akár szabotázsakciókat is végrehajthat. Ilyen atomerőmű található Pakson is.