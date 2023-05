’How is it possible that Ukraine is plotting against a NATO country?′ (Hogyan lehetséges, hogy Ukrajna egy NATO -ország ellen sző terveket?) – írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Twitteren azzal kapcsolatban, hogy amerikai hírszerzési iratok szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fontolgatta a lehetőséget, hogy felrobbantsák a Magyarországra vezető Barátság kőolajvezetéket.