Kedden a G7-et sorosan elnöklő Olaf Scholz német kancellár beszéde nyitotta az Ukrajna talpra állításáról, újjáépítéséről és modernizációjáról szóló konferenciát, ahol többek közt a háború generációs következményeiről beszélt, elismételve, hogy a 21. század egy új Marshall-terv létrehozásáért kiált.

Ehhez az egész nemzetközi közösséget egyesíteni kell és mindezt akkor is tető alá kell hozni, ha közben az orosz csapatok folytatják inváziójukat. Az újjáépítéssel egyben Ukrajna modernizációjára is lehetőség nyílik, ez pedig, "ha jól csináljuk", az elkövetkező generációk számára is hatalmas lehetőséget jelent - véli a kancellár.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint "elképesztő" az a pusztítás, amit a háború okozott Ukrajnának, ennek költségét a Világbank már most is 350 milliárd euróra (144 ezer milliárd forint) becsli. Szerinte ezen felül a jelenleg is küzdő katonák és civilek támogatásához is hozzá kell járulni, ami "biztosan több (forrást követel), mint amit egy ország vagy az EU egyedül biztosítani tud."

Az oroszok folyamatosan pusztítják az ukrán infrastruktúrát



A konferenciára Volodomir Zelenszkij ukrán elnök videohíváson keresztül jelentkezett be, megismételte a múlt heti kijelentését, amely szerint hiába a hirtelen összerántott ukrán légvédelem, az orosz megtorló bombázások rövid idő alatt az ország energetikai infrastruktúrájának harmadát elpusztították.

Oroszország "mindent tönkre tesz, hogy nehezebben vészeljük át a telet", és hogy Ukrajna ne tudja kibontakoztatni gazdasági képességeit - mondta az MTI szerint Zelenszkij. Az Ukrajnát támogató országok katonai segítségnyújtása már olajozottan működik, de az újjáépítést szolgáló erőfeszítéseket is szervezett mederbe kell terelni. Az együttműködés megszervezésére ki kell alakítani egy "platformot", és az átláthatóság érdekében az adományozó országok képviselőire kell bízni a helyreállítási alapok felügyeletét.

Az ukrán elnök arra kérte nemzetközi támogatóit, hogy minél hamarabb fedezzék országának 2023-as költségvetési hiányát, ugyanis Ukrajna képtelen lesz talpra állni ennek a 38 milliárd dolláros (16 ezer milliárd forint) lyuk betömése nélkül.

Fel kellene használni a háború miatt befagyasztott külföldi orosz vagyont

Mindennek finanszírozásához fel kell használni a háború miatt befagyasztott külföldi orosz vagyont is, és a háború után jóvátételre kell kötelezni Oroszországot - tette hozzá az MTI szerint Zelenszkij. Ukrajna támogatása nem csupán áldozat, nem jótétemény, mert a "revansista" Oroszországnak ellenálló ország "az EU fizikai biztonságának garanciája", hosszabb távon pedig a közösség tagjaként nagyban hozzájárul majd az EU megerősítéséhez. Példaként említette, hogy Ukrajna villamos energiát és földgázt is exportál majd, hozzásegítve az EU-t a kieső orosz import pótlásához. Ukrajnának a világ élelmezésében is fontos szerepe van, és élelmiszer-exportőrként "megakadályoz (az EU-ba irányuló) menekülthullámokat" - fejtette ki Volodmir Zelenszkij.

Villámlátogatást tett y német államfő



Mindeközben a német államfő Frank-Walter Steinmeier meglepetésszerű látogatásra érkezett Kijevbe, ahol a háború kitörése óta először beszél személyesen az ukrán elnökkel. A találkozó célja, hogy újfent megerősítse, Németország támogatja Ukrajnát, és elsimítsa a két ország közti korábbi nézeteltéréseket. Steinmeier korábban azért kapott kritikákat, mert ő is nagyban hozzájárult az Oroszországgal történő összefonódáshoz, mivel Angela Merkel volt kancellárhoz hasonlóan elkötelezett híve volt "Wandel durch Handel", tehát a kereskedelmi kapcsolatokon keresztül történő társadalmi változás elméletének - írja a német Local.