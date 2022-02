Nem menekül

"Rengeteg álhír terjed az interneten, amely szerint fegyverletételre szólítottam fel a hadseregünket, és menekülünk - mondta a BBC szerint az ukrán elnök. "Itt vagyok. Nem tesszük le a fegyvert. Megvédjük a hazánkat."

Az Egyesült Államok felajánlotta, hogy segít kimenekíteni az ukrán elnököt Kijevből, hogy elkerülje az életét fenyegető veszélyeket, de ő eddig elutasította a távozást – írta a Telex a Washington Postra hivatkozva.

A lap amerikai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az amerikai hírszerző ügynökségek, köztük a CIA igazgatója is figyelmeztették Zelenszkijt a biztonságát fenyegető veszélyre, olyan tisztségviselőket is idéztek, akik szerint orosz merénylőcsoportok már januárban Kijevben tartózkodhattak. Az elnök ennek ellenére úgy döntött, marad az országában.