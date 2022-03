Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön este az EU-csúcson is felszólalt videón keresztül, Európa vezetőihez fordulva köszönetet mondott több országnak, de arról is beszélt, hogy a szankciók kicsit később érkeztek, mint kellett volna.

Zelenszkij beszédében összefoglalta, hogy milyen károkat okoz az egy hónapja indult orosz agresszió, megemlítve a Csernobilt ért támadást, a civil áldozatokat, a mindennapi szenvedéseket - tudósított a 444.hu. Majd felsorolta az őket támogató országokat, Magyarországot a végére hagyta, és Orbán Viktorhoz szólva jóval keményebb hangot ütött meg:

„Magyarország... Itt megállnék, és őszinte akarok lenni. Egyszer és mindenkorra el kell eldöntenek, kivel vagytok, szuverén országként. Voltam már Budapesten. Imádom a városotokat. Többször jártam ott, nagyon gyönyörű, vendégszerető város. És az emberek is. De a ti életetekben is megvoltak a tragikus pillanatok. Jártam a vízparton, láttam azt az emlékművet, a cipőket a Duna-parton, amik a tömeggyilkosságokról szólnak. A családommal voltam ott.

Figyelj, Viktor, tudod te, mi megy most Mariupolban? Kérlek, ha tudsz, te is menj le nálatok a vízpartra, és nézd meg azokat a cipőket! Meg fogod érteni, hogy a tömeggyilkosságok a mai világban is megtörténhetnek. És ez az, amit Oroszország ma művel. Ugyanazok a cipők. Mariupolban ugyanazok az emberek: felnőttek és gyerekek, nagyszülők. Több ezren vannak. És ezrek mentek el.

És te tétovázol, hogy kivesd a szankciókat vagy ne? És te hezitálsz, hogy átengedd-e a fegyvereket vagy ne? Tétovázol, hogy kereskedj Oroszországgal vagy ne? Nincs idő tétovázni, most dönteni kell.”