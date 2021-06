Az ausztrál szövetségi szenátus kritikus csapást mért a Morrison-kormányra, mivel elgáncsolta az Ausztrál Megújuló Energia Ügynökség (ARENA) átalakítási kísérletét - írta meg a Renew Economy. A kormányzati törekvés lényege az volt, hogy megnyitotta volna a zöldenergiás ügynökség kasszáját és kapacitásait a nem direkt megújuló energiás technológiák (mint a szén-dioxid-megkötő és -tároló projektek, illetve a fosszilis, úgynevezett kékhidrogén termelés) előtt. Erre most már nem kerülhet sor.

A szenátus kedden este elkaszálta a kormány által benyújtott “adók helyett technológia” menetrendjének engedélyezését, amivel gyakorlatilag törölte az Angus Taylor szövetségi energia- és kibocsátáscsökkentési miniszter által kiadott új szabályozási megoldásokat. Az ARENA számára így újfent “kőbe vésték”, hogy a szervezet csak a megújuló energiával kapcsolatos technológiák előtt lehet nyitott.

A Renew Economy jelentése szerint a zöldenergia elleni kormányzati puccs váratlan sikere leginkább a Munkáspárt, a Zöldek, valamint két független szenátor konstruktív együttműködésének köszönhető. Mivel az ausztrál liberális párt és az ausztrál nemzeti párt által kötött kormánykoalíciónak nincs többsége a szenátusban, a jól időzített elutasítási indítványt a szenátoraik nem tudták blokkolni.

A keddi esti sikeres szenátusi indítvány után az ausztrál Zöldek vezetője, Adam Bandt azt írta ki az üzenőfalára, hogy a szenátus ismét „megmentette az ARENA-t”, ami “hatalmas ütést mért a szén- és gáztüzelésű kormányra" mivel újfent rögzítette, hogy "a szén és a gáz nem megújuló energia".

"Ezek a változások törvényellenesek voltak - ellentétesek voltak az ARENA parlamenti alapító törvényével -, és készek voltunk a kormányt bíróság elé állítani ebben a kérdésben" - egészítette ki Bandt mondandóját a szavazást követően John Grimes, az intelligens energiaügyi tanács vezérigazgatója, aki szerint a szenátusi döntés nagy vereség Angus Taylor és a Morrison-kormány számára.

A módosító csomagot benyújtó Taylor szerint az eredmény azt mutatja, hogy az ellenzék nem hitt a kibocsátás csökkentését szolgáló technológiákban, csak abban, hogy az adók növelésével lehet a helyzetből kiutat találni - “ amit az ausztrálok fognak megfizetni” - tette hozzá. A miniszter korábban azzal érvelt a rendeletcsomagja mellett, hogy Ausztráliában támogatni kell az alacsony kibocsátású technológiákat is, és ennek része lehet akár gázprojekt is. A 2018 augusztusa hatalmon lévő, Scott Morrison vezette kormány korábban megnyirbálta az ARENA hatásköreit és főleg: a működési költségeit.

Ne reklámozhassák! Az Európai Bizottság regisztrálta és jogilag elfogadhatónak tartja annak a polgári kezdeményezésnek a létezését, amely minden fosszilis üzemanyaggal kapcsolatos reklámozás betiltását szeretné elérni. A Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships felszólította az EB-t, hogy tegyen olyan jogszabályi javaslatot, amely megtiltja a fosszilis tüzelőanyagok és az ilyen üzemanyagot használó minden típusú jármű reklámozását és szponzorálását, illertve minden olyan cég reklámozását, amely fosszilis üzemanyagok, tüzelőanyagok kitermelését, finomítát, előállítását, szállítását, forgalmazását vagy értékesítését végzi. A javasolt tilalom on- és offline reklámokra is vonatkozna, és a szervezet szerint ki kell terjednie a reklámozás mellett a szponzorálásra is - különös tekintettel a sportra, az oktatásra, a tudományra, a nyilvános eseményekre. A félreértések elkerülése érdekében a kezdeményezés előre tisztázta: az érintett fosszilis tüzelőanyagok közé tartozik az olaj, a fosszilis gáz és a szén is. A civil mozgolódás nehezen leválasztható azokról a polgári kezdeményezésekről, amelyek Hollandiában 2015-ben a kormányt kényszerítette nagyobb arányú zöldenergiás és kibocsátáscsökkentőbb stratégiára, majd a közelmúltban a Shell-t köteleztette bírósági úton arra, hogy a dekarbonizációs lépéseit növelje - és 15 évvel gyorsítsa fel. Legutóbb június 22-én Belgiumot ítélte el civil kezdeményezésére bíróság amiatt, hogy az ország klímapolitikája emberi jogi kötelezettségeket sért, és át kell alakítani, fel kell a zöldítést gyorsítani.

Nemrég lapunk arról számolt be, hogy bár a 2020-as évet Ausztrália rekordméretű szén-dioxid-kibocsátás csökkenéssel abszolválva, az elmúl 30 év legjobb eredményét produkálta, a friss ipari minisztériumi jelentésből kiderült, hogy ez sem elég gyors tempó ahhoz, hogy a kontinens-ország számára elérhetőek tűnnek a 2015-ben Párizsban vállalt kibocsátási szintek. Annak ellenére is további, radikális tempóváltásra volna ehhez szükség, hogy Ausztráliában is érezhető a világ szénmentesítési törekvése, hogy több államban nem csak napelemes, de akkumulátoros, energiatárolós boom is zajlik.

Az EMBER nevű energetikai thinktank szervezet friss tanulmánya szerint Indonézia és Ausztrália felelős a teljes globális tengeri szénkereskedelem 59 százalékáért. Csak Newcastle kikötőjéből tavaly 155 millió tonna szén idult el - leginkább az ázsiai piacra -, amivel az ausztrál város továbbra is a világ legnagyobb szén-exportőrének számít; rajta keresztül bonyolódik a Föld tengeri szénforgalmának 12 százaléka. Az sem túl jó kiindulási pont a dekarbonizációhoz, hogy a tengeri szénexportban a világ 10 legnagyobb exportkikötőjéből öt Ausztráliában található. A Guardiannak nyilatkozva Adam Bandt korábban is azt mondta, hogy a Páriszsi Klímacélok elérése érdekében a Morrison-kormánynak fel kell adnia a szén védelmét és fel kell hagynia végre az elektromos autókkal szembeni ellenségességével.

A Párizsi Klímaegyezmény megkötésekor, 2015-ben Ausztrália azt vállalta 2030-ra, hogy a 2005-ös kibocsátási szinthez képest 26–28 százalékos a csökkentést ér majd el. Bandt úgy látja, hogy ez az eddig látott kormányzati módszerekkel nem fog menni, mivel azoknál radikálisabb lépésekre volna szükség. A Zöldek vezetője szerint Ausztráliának 2030-ig a 75 százalékos, 2035-ig a pedig a nettó nulla kibocsátási szintre kell eljutnia.