A több mint 20 éves, már tőzsdén jegyzett német hidrogénspecialista cég ugyan a kezdetek óta a hidrogén alapú energiatárolási megoldásokra fókuszált, az utóbbi hónapokat azonban az Enapter arra koncentráltan töltötte, hogy pofon egyszerűen kezelhető és működtethető elektorizátort építsen - akár lakossági használatra is - , és készítse ezt elő a tömeggyártásra. A plug & play egyszerűségű AEM Electrolyser EL 4.0 végül a napokban olyannyira elkészült, hogy a cég most már azt is elmondhatja magáról, hogy leegyszerűsítette a zöldhidrogén termelést.

A cleantech cég az első, szabványos, egyetlen termelési méretre képes készülékről kiadott sajtóközleménye szerint kifejezetten arra született, hogy fellendítse a zöldhidrogén piacot, és hogy az árucikké vált napelemmodulok után a következő lépést jelentse a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásában. A készülék egy negyedik generációs anioncserélő membránra (AEM) épített rendszer, amit az Enapter 2017 óta folyamatosan fejlesztett. Az új verzió kisebb és könnyebb az elődeinél, és már ISO tanúsítvánnyal (ISO 22734 ) is rendelkezik.

Az Enapter technológiája egyesíti a lúgos elektrolizátorok olcsó anyagainak előnyeit (például titán helyett acélt használtak a konstrukcióhoz) a protoncserélő membrán (PEM) elektrolizátorok rugalmasságával és kompakt méretével. A konkurencia piacon lévő berendezéseinél könnyebb és kisebb méretű berendezés szabványos modul-felépítésű struktúrát követ, tehát bármilyen méretű projekthez csatlakoztatható - állítja az Enapter. A szabványos modulok tetszőleges méretű projektekhez egymásra rakhatók és kombinálhatók – írta a cég a közleményében, hozzátéve, hogy a készülékeket akár megawattos méretig fel lehet így skálázni. Az EL 4.0 egyszerűen telepíthető meglévő rendszerekbe is, a plug & play megoldás ("Dugd be és használd!") pedig drasztikusan lerövidíti ezt a munkát.

33,33 kWh

Ahogyan az alábbi képen is látható, az EL 4.0 kezelőfelülete finoman szólva sincs túlgondolva. Árammegtáplálási, vízmegtáplálási, illetve hidrogén és oxigén kimeneteli csatlakozók vannak rajta (a bal oldalon), illetve néhány nyomógomb, biztonsági elem, és kész is. De: éppen ez volt a cél!

Az új elektrolizáló négy változatban kerül a piacra, AC, DC, léghűtéses vagy vízhűtéses változatban. Az Enapter közlése szerint az EL 4.0 naponta legfeljebb 1,0785 kg nagy tisztaságú hidrogént képes előállítani. Csak viszonyításként: 1 kg tiszta hidrogén 33,33 kWh hasznosítható energiát tartalmaz - a benzin, a dízel olaj, a propán és bután is 11-12 kWh értékre képes.

Az EL 4.0 maximális teljesítményfelvétele 3 kW, az óránkénti vízfogyasztása pedig alig 4 deciliter. A meglehetősen nehéz, 38 kg tömegű berendezés mindössze 482 x 635 x 266 mm méretű. A német gyártó szerint ott lesz igazán látványos a működése, ahol elősegíti a szén-dioxid-mentesítést - legyen az az energiaipar, a közlekedés vagy az építőipar.

Az elektrolizáló költségeivel kapcsolatban az Enapter a német PV Magazinnal azt közölte, hogy azzal a jelenlegi árnál akár 35 százalékkal alacsonyabb árat is elérhetnek majd. Ez azt jelenti, hogy a németországi tömegtermelés felfutásával a zöldhidrogén előállításának költségei a fosszilis tüzelőanyagokból származó hidrogéné alá csökkenhetnek. - Az EL 4.0 a rendszerintegrátorok építőköve lesz. Lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan bevezessük a zöldhidrogén-termelést, és a technológia végrehajtsa azt a piaci felfutást, amire a világnak szüksége van - mondta Sebastian-Justus Schmidt, az Enapter társalapítója és vezérigazgatója. Hozzátette: biztosak abban, hogy a vízbontóik tömeggyártása alapvetően megváltoztatja a mostani helyzetet.

2023: tömeggyártás

Az Enapter március elején bejelentett új elektorizátorára már több mint 400 megrendelést adtak le. Az új berendezések sorozatgyártása már elindult, az Enapter Pisában, az olaszországi telephelyről idén nyáron tervezik az első széria kiszállítását, amely idén havonta még 10 000 darabnál kevesebb EL 4.0 dobozolását jelenti, de a cég úgy készül,, hogy 2023-tól, a németországi Saerbeckben épülő új központ segítségével átállhatnak tömeggyártásra.

Az Észak-Rajna-Vesztfáliában épülő Enapter Campus egy 82 000 négyzetméteres telephely lesz, elektrolizáló berendezéseket gyártó csarnokkal, k+f létesítményekkel és adminisztrációs irodákkal. A telephely egésze megújuló energiával fog működni, ennek nagy részét helyben termelik majd meg.

A tetőn 2100 MWh villamos energiát előállítani képes napelemes rendszer lesz, ami fedezni tudja az elektrolizátor gyártáshoz szükséges elektromos energia 60 százalékát, visszaforgatják az energetikai rendszerbe hulladékhőt, és az itt gyártásba kerülő, moduláris EL 4.0-ekből mind nagyobb rendszert építve, a saját igényeknek megfelően zöldhidrogén előállításába is kezdenek majd. Ameddig küldő betáplálású energiamennyiség is szükséges az üzemhez és a Campus működéséhez, addig a szükséges mennyiséget a közeli bioenergia parkból szerzi be majd a cég.