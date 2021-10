A Siemens Energy egy 170 millió eurós ipari létesítmény üzemeltetőjévé válik Francia Guyana egy, kevésbé ismert és "szem előtt" részén. A hír szinte észrevétlenül folyan át a globális energetikai hírfolyamon, ahol ez a költségméret sokszor a mínuszos hírek közé sorolja a bejelentéseket. Ám a német energiacég invesztíciója mégis fontos: a dél-amerikai francia megyében ugyanis ezzel egy, a világon egyelőre egyedülálló projekt megvalósítása kezdődött el.

A francia gyarmati világból függetlenedett tartományban - mely közigazgatásilag továbbra is Franciaország, ezen keresztül pedig az EU szerves része - egy olyan zöldenergiás erőművet hoznak létre, mely alaperőműként működik majd a régióban.

Kapcsolódó Ebből is Kínának kell a legnagyobb

A világ jelenlegi legnagyobb, alapterhelésű megújuló energiaforrások projektje épül, amely egyesít egy 16 megawattos (MW) elektrolizátort, egy 3 MW-os üzemanyagcellát, 55 MW termelőkapacitású napelemparkot és egy 20 MW/38 MWh képességű akkumulátorparkot. A vállalkozásról a Recharge News számolt be azzal, hogy a helyi áramszolgáltató, a Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais (CEOG) a projekttel egy olyan 10 MW-os alapterhelésre felkészített energiatermelőt von be az energiamixbe, mely ezt az értéket minden nap 8-20 között biztosítani képes - este, 20-08 óráig pedig ennek majdnem harmadára, 3 MW biztosítására lesz képes.

Mindez alapvetően azért lehetséges, mert az Egyenlítő közelében egész évben, minden nap legalább 12 órán át akadálytalanul süt a nap. Másodsorban pedig azért, mert Francia Guyana energiaigénye töredéke az európai régiók, térségek ilyen fajta alaprendszerén mérhetőnek.

A Siemens adja a technológiát, amit ők is építenek be, illetve ők biztosítják majd a rendszer 25 évnyi üzemeltetését is, de a létesítmény a francia olajfinomító Meridiam (60 százalék), a Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (30 százalék) és az állami energiaóriás hidrogénfejlesztő cége, a HDF Energy (10 százalék) tulajdona. A beruházás érdekessége, hogy a projektben a HDF Energy már 2018-ban belekezdett, de a tervezésen, illetve az igények és méretek felmérésén és kiszámításán túl nemigen jutott - így viszont a Siemens már egy konkrét projektbe csatornázta be a saját technológiai megoldásait.

Az építkezés már megkezdődött, az előzetes számítások szerint a 2024-ben üzembe helyezhető erőműből származó áram ára alacsonyabb lesz, mint amire jelenleg a helyi, dízelolajjal működő villamos energiatermelés képes. Francia Guyana 2030-ra teljes egészében megújuló energiára áll át, ebben a hidrogénüzem mellett a már szintén megkezdett biomassza projektek vannak a segítségére.