A gyémánt egy igen értékes ásványkincs volt eddig, nehezen áttekinthető piaccal, Szemben az arannyal vagy egyéb fémekkel, nincs tőzsdei kereskedés, hanem néhány nagy cég uralja a piacot, mindenekelőtt a De Beers. A világ legkeményebb anyagát, amely egyúttal népszerű ékszer is, különösen eljegyzési gyűrűkben, korábban csak bányákból lehetett kitermelni, ahol sokszor rendkívül rossz feltételek között dolgoztatták a bányászokat, és ez sok vásárlót egyre inkább zavart.

Korlátlan anyag, csak alakítani kell

A helyzet azonban most megváltozott. Szemben az arannyal, amelyből van a földkéregben egy adott elérhető mennyiség, aminek ismert és elérhető részét nagyjából már ki is bányászta az emberiség, a gyémánt egy korlátlanul rendelkezésre kémiai elem egy különleges formája: a széné. A szén speciális körülmények között, évmilliók alatt vált gyémánttá a földkéreg egyes részein, azonban a folyamatot az ember azonosította, és immár mesterségesen, laboratóriumban, pár hét alatt előállítható a különleges anyag.

A laborgyémánt ugyanolyan kiváló, mint a bányászott, ráadásul a vásárlók még jobban is örülnek neki, mert a laborokban nincs az a fajta embertelen munkavégzés, ami a bányákban előfordul. Kezdetben persze igen költséges volt az előállítás, de ahogy a technológia fejlődik, a módszerek finomodnak, gyorsan csökken az előállítási költség, így a kész termék ára is egyre kisebb.

Szűnő monopolhelyzet

A piacvezető De Beers cég a Bloomberg szerint sokáig aggódva nézte a mesterséges gyémánt előállítását, azonban a folyamatok látva alkalmazkodott, beszállt ezek kereskedelmébe, és tavaly 40 százalékkal csökkentette a 2 és 4 karát közti gyémántok árát, melyek fő felhasználási területe az eljegyzési gyűrűk készítése, ezek legnagyobb piaca pedig az USA, de a csökkenő ár könnyen felfuttathatja a keresletet világszerte.

A piac meglehetősen koncentrált: a kereskedés nem is igazán folyamatos. A De Beers általában évente 10-szer hirdette meg a kövek eladását, az árat általában ő határozta meg, a vevők nem sokat tudtak alkudni. Jelentős árcsökkentéshez a cég csak végső esetben fordult, amikor már más csatornákon is megjelent a kínálat alacsonyabb árakon. A tavaly nyáron karátonkénti 1400 dollár helyett idén már csak 850-et kért a cég, és még továbbiárcsökkenésnek is lehet tere, mivel a laborgyémántot a gyártók közvetlenül is el tudják adni a kereskedőknek, és ez most már 10 százalékkal olcsóbban zajlik.

India a világ ellátója

A gyémánt feldolgozása, azaz vágása és csiszolása 90 százalékban Indiában zajlik, és míg 5 éve még alig volt laborgyémánt az indiai exportban, ez 9 százalékra nőtt a teljes mennyiségen belül, de egy piaci szereplő cég szerint az eladók által kínált egyre erősebb diszkont arra utal, hogy a piac 25-35 százalékát már ez a típus adhatja.