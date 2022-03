Érdekképviseleti csoportok ugyan megpróbáltak nyomást helyezni a vállalatokra, hogy vonuljanak ki Oroszországból, azonban egy ilyen lépés negatívan befolyásolná a globális élelmiszer-ellátást, hiszen Oroszország a világ legnagyobb gabonaexportőre. Ráadásul az orosz-ukrán háború miatt kétséges, hogy idén sor kerülhet-e Ukrajnában vetésre és aratásra, Oroszország exportjai pedig a szankciók miatt csökkenhetnek annak ellenére, hogy az élelmiszerek nincsenek büntetőintézkedésekkel sújtva.

Ha a jövőben bevezetnének szankciókat az élelmiszerekre vonatkozóan, Oroszország akkor is el tudná látni a saját lakosságát, viszont azok az afrikai és közel-keleti országok, melyek az orosz gabonaexporttól függnek, súlyos élelmiszerhiánnyal fognak küzdeni. Ukrán és amerikai környezetvédelmi- és mezőgazdasági szervezetek nemrégiben felszólították a Cargillt, hogy vonuljon ki Oroszországból, azonban a cég azzal indokolta a maradását, hogy „az élelmiszer alapvető emberi jog, és soha nem szabad fegyverként használni”.

A Cargill évtizedek óta jelen van Oroszországban, ahol 2500 alkalmazottat foglalkoztat, és bár vetőmagot és takarmányt továbbra is biztosít az oroszoknak, azonban további beruházásokat ezentúl nem végez majd az országban. Hasonló állásponton vannak más mezőgazdasági cégek is, de a Bayer például a helyzet jövőbeli alakulásához is kötné az oroszországi tevékenységeit, és amennyiben jövőre még tartani fog az ukrajnai háború, akkor 2023-ban már nem adna majd vetőmagot az oroszoknak.