Új szolgáltatást tesztel a Lidl: egy londoni üzletben a termékeket a vásárlók a saját okostelefonjuk segítségével szkennelhetik be az üzletben, így nem kell a pénztárhoz érve leolvasni az összes termék vonalkódját

A termékek vonalkódjának beolvasásához a „Lidl Go” alkalmazást kell letölteni majd, utána pedig regisztrálni - mutatja be az újdonságot a The Grocer nemzetközi kiskereskedelmi szaklap. Fizetni pedig az alkalmazás által generált vonalkód alkalmazásával lehet. Annak érdekében, hogy elkerüljék a lopásokat, a felhasználási feltételek szerint a személyzet rendszeres időközönként végezhet ellenőrzéseket, hogy minden megvásárolni kívánt terméket rendesen beszkenneltek-e. A Lidl szerint egyelőre még túl korai bármit is mondani a tesztfázisban lévő szolgáltatásról.

A technológia különösen hasznossá vált kiskereskedők számára a koronavírus-járvány idején, hiszen így kevesebb időt töltöttek bent az emberek, ugyanis nem kellett hosszasan sorban állniuk a pénztáraknál. A The Grocer szerint az Aldi is hasonló szolgáltatáson dolgozhat, mivel bejegyezték a „Shop & Go” védjegyet.

Okos kocsik és kassza nélküli boltok

A vásárlás közbeni szkennelés már több brit élelmiszerláncnál, a Sainsbury's SmartShop rendszerét már 770 üzletének a nagy részében, míg az Asda Scan & Goja 581 áruházban érhető el. Emellett például a magyar Tescónál is használhatják a vásárlók. A brit Tesco azonban ennél is tovább ment: hamarosan kassza nélküli boltokkal jelenne meg a brit piacon. Az új üzletekben a vásárlók a termékek beszkennelése után távozhatnak is, nem kell sorban állniuk a kasszáknál.

A pénztár nélküli boltokkal már az Amazon is megjelent, ezekben azokban már szkennelni sem kell, az Amazon Fresh üzletekben a polcról levett árukat és az emberek mozgását különböző szenzorok és mesterséges intelligencia figyeli. Az Amazon Fresh üzletébe Londonban az Amazon-fiókkal rendelkezők mehetnek be a vállalat applikációjával, és ezen keresztül megy a fizetés is. Az Amazon több ilyen pénztár nélküli üzlet megnyitását tervezi az Egyesült Királyságban. Az Alibaba online kereskedelmi portál pedig olyan megoldásokat dolgozott ki, mint az arcfelismeréses fizetés és a személyre szabott élelmiszer-javaslatok. Emellett a vonalkódokból kiderülne a termék eredete és a beszerzésére vonatkozó információ is.

Ahogy arról a Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) korábban beszámolt újít az amerikai élelmiszerlánc, a Kroger is: okos bevásárlókocsikkal segítik a vásárlást. A Kroger üzleteiben a kocsihoz szkenner és mérleg is tartozik, így a vásárlás közben lehet lemérni és beszkennelni a termékeket, az okos kijelző a megvásárolt termékekhez kapcsolódó egyéb árukat is ajánl. A vásárlás végén a kassza helyett a bevásárlókocsin lehet fizetni.