A frissen értékesített terület a dél-kínai Sencsen kikötővárosban fekszik. A válságágazatnak számító kínai ingatlanpiac korábban vezető pozícióban levő óriáscégét, a második legnagyobb ingatlanfejlesztőként emlegetett Evergrande gigacéget tavaly óta fojtogatja 300 milliárd dolláros adóssága. A cég folyamatosan tárgyal adóssága átütemezéséről – adta hírül az MTI.

A most eladott, 10 377 négyzetméteres telek a cég sencseni székhelyén, a Hongkong szomszédságában elterülő technológiai központban található. Az ingatlant egy helyi ingatlanfejlesztő cég, a Shenzhen Anhe No. 1 Real Estate Development Co. vásárolta meg.

Az Evergrande egyike a túlélésért küzdő kínai ingatlanfejlesztőknek

A kínai növekedés szempontjából kulcsfontosságú ágazatban a szigorúbb finanszírozási szabályok és a világjárvány sok fejlesztőt a csőd szélére sodort, több piaci nagyszereplő nem tudta befejezni megkezdett ingatlanprojektjeit, ami felháborította a vásárlókat.

Kínában az ingatlanpiac erőteljesen nőtt az 1998-as liberalizálás óta, itt ugyanis az ingatlanvásárlás épp úgy előfeltétele a házasságnak, mint a befektetésnek. A fejlesztők a bankhiteleknek köszönhetően rohamos terjeszkedésbe kezdtek, ám eladósodottságuk annyira megnőtt, hogy a hatóságok a folyamat leállítását határozták el 2020-ban. A fejlesztők hitelhez jutása azóta jelentősen beszűkölt, miközben az ingatlanok iránti keresletet erősen visszavágta a kínai gazdaság lassulása és a Covid-19 miatti bizonytalanságok.

November közepén a kínai sajtóban napvilágot látott hírek szerint Peking most lépéseket tenne a szektor újraélesztésére, beleértve a banki hitelek támogatását is. Az ingatlanpiac Kínában az építőiparral együtt a GDP mintegy negyedét teszi ki, és segíti az alacsonyan képzett munkások tömegének megélhetését.