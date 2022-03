Az orosz Aeroflot légitársaság egyre több fontos üzleti partnert veszít Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt. Az amerikai Sabre és a spanyol Amadeus repülőjegykereső oldalak most eltávolították rendszerükből az Aeroflot kínálatait és a társasággal minden további üzleti kapcsolatot megszakítottak - írja a német Spiegel.

A Sabre további szankciók bevezetéséről is tárgyal partnereivel, miközben a madridi székhelyű Amadeus szintén hátat fordított a társaságnak.

Az Aeroflotnak ez azért is nagy érvágás, mert mindkét internetes site információkat gyűjt a járatok menetrendjéről, a szabad helyekről és a jegyárakról is. Összeköttetésben állnak utazási irodákkal és a nemzetközi légitársaságok számára is elengedhetetlen információforrásnak számítanak.

Ahogy arról a Napi.hu is beszámolt, a WizzAir légitársaság március 1-ig ideiglenesen felfüggesztette Oroszországba induló és onnan érkező járatait. Számos ország, köztük az Egyesült Királyság, Lengyelország, Bulgária, Csehország, Románia, Észtország, Lettország, Litvánia és Szlovénia kitiltotta a légteréből az orosz repülőket és várhatóan újabb országok dönthetnek így a Ukrajna ellen indított orosz invázió miatt.

