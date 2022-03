Panov 2018 óta volt stratégiai, szolgáltatási és marketing vezérigazgató-helyettes az állami cégnél. Utódja lapértesülések szerint Szergej Alekszandrovszkij, az Aeroflot Rossija nevű leányvállalatának eddigi vezetője lesz - írja a Turizmus.com.

Andrej Kalmikov, a szintén az Aeroflot-cégcsoporthoz tartozó Pobeda diszkont légitársaság vezérigazgatója már korábban lemondott pozíciójáról.

Az Aeroflotnak a menedzsmentje távozásánál vannak nagyobb problémái is, hiszen az EU azt is elrendelte, hogy Oroszország nem kaphat utasszállító repülőgépeket és alkatrészeket, továbbá a gépek karbantartására és biztosítására vonatkozóan is tiltás van érvényben.